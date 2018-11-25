Егор Борисов: Я испытываю гордость

Егор Борисов в своем Instagram поздравил жителей Якутии с Днем Олонхо:

Сегодня в нашей республике отмечается День Олонхо — национальный праздник, учреждённый в 2005 году в честь признания древнейшего якутского эпоса одним из Шедевров устного и нематериального наследия человечества.

Благодаря олонхо, мы, представители народа саха, не имея письменности, сохранили свой исконный язык, свои традиции и обычаи, пронесли через многие века свою уникальную и очень мощную духовную культуру.

Эта духовная культура — не просто красивый термин, а основа мировоззрения, отношения к жизни, которая с самых ранних лет закладывается в наших детей и внуков.

Я испытываю гордость, когда вижу как современная якутская молодёжь завораживающе играет на хомусе, танцует осуохай, пишет прекрасные стихи, поёт великолепные песни, снимает замечательные кинофильмы и тем самым занимает достойное место в мировом культурном пространстве. Это всё, образно говоря, плоды одного древа, корни которого лежат в нашем великом эпосе.

Всех жителей и гостей Земли Олонхо поздравляю с праздником! Мира, любви и счастья вашим семьям!