Егор Борисов выступил перед участниками Крестного хода и молебна 

7 МАЯ Егор Борисов принял участие в праздничном Крестном ходе и молебне, прошедшем в часовне, установленной в память погибших воинов-якутян. Сотни жителей Якутска прошли от Преображенского кафедрального собора до площади Победы.

Обращаясь к участникам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, детям войны, ко всем жителям республики, глава отметил, что в эти светлые пасхальные дни мы вспоминаем людей, благодаря которым была достигнута Победа над фашистской Германией.

«Мы отдаем дань уважения героям, положившим свои жизни на алтарь Победы. Мы отдаем дань уважения великому народу, объединенному любовью к Родине», — сказал Ил Дархан.

Егор Борисов напомнил, что почти 30 миллионов жителей нашей страны погибли на полях сражений, умерли в концлагерях и в тылу. Небольшая по численности Якутия отправила на фронт более 60 тысяч своих сынов и дочерей, и почти половина из них не вернулись назад. Скорбь тогда затронула практически каждую семью.

«Сегодня Якутия – крупный субъект Российской Федерации, который растет и развивается благодаря подвигу наших отцов и дедов. Мы чувствуем, что в мире есть определенные угрозы, иногда возникает напряженность и внутри нашего государства, но благодаря сплоченности, идеям гуманизма, мы едины и сильны», — подчеркнул глава республики.

Егор Борисов выразил слова благодарности в адрес Якутской епархии за подвижническую и просветительскую деятельность, за вклад в консолидацию якутян, живущих со светлыми помыслами, с верой в будущее.

«Хотел бы, чтобы в этот светлый праздничный пасхальный день у всех было хорошее настроение», — пожелал собравшимся Ил Дархан.