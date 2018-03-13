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13 марта 2018, 18:00
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Егор Борисов высказался об участившихся ДТП с летальным исходом

Глава Якутии отметил, что аварии происходят на хороших дорогах, а пассажиров перевозят молодые водители. 

Глава Якутии Егор Борисов рассказал, какие меры будут приняты в республике в связи с участившимися ДТП, в которых гибнут люди. Вопрос главе был задан в ходе прямого эфира на телеканале НВК «Саха».

«Действительно, на дорогах республики в последнее время произошло несколько ДТП, в которых погибли люди. Самое главное, как ни странно, аварии происходят как раз на хороших дорогах – на федеральных отремонтированных трассах. Во-вторых, за рулем микроавтобусов были молодые люди. Поэтому я считаю, что нужно повысить ответственность водителей и упорядочить работу такси. Необходимо запустить маршрутные автобусы, ввести дополнительные технические ограничения, ужесточить требования к получению лицензий», – заявил глава.

Егор Борисов добавил, что нельзя приостанавливать реконструкцию дорог из-за аварий.

«Дошло до того, что сельское население нередко ставит вопрос, зачем строить, ремонтировать дороги, ведь люди погибают все чаще. Но мы должны этим заниматься. Время гравийных дорог прошло, нам нужны асфальтированные трассы», – подчеркнул Борисов.

Крупная авария произошла на трассе «Колыма» 8 декабря, она унесла жизни девяти человек, в том числе ребенка. Молодой таксист, выехав на встречную полосу, столкнулся с КамАЗом. 27 января жертвами ДТП на автодороге «Ленск – Мирный» стали три человека, тогда Toyota Hiace столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. 23 февраля на трассе «Вилюй» столкнулись Mitsubishi Fuso и Toyota Hiace, в ДТП погибли трое – двое мужчин и ребенок. 9 марта на трассе «Вилюй» в результате ДТП с участием такси погибли четверо; микроавтобус под управлением водителя 1993 года рождения столкнулся со снегоуборщиком.

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Источник: http://www.news.ykt.ru/article/69653
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