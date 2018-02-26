Егор Борисов выразил соболезнование в связи с кончиной участника войны Петра Павлова

26 февраля Глава Якутии Егор Борисов выразил соболезнование вдове, родным и близким участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника народного хозяйства Якутской АССР, кавалера Ордена Ленина, Почётного гражданина Момского улуса Петра Ивановича Павлова, скончавшегося накануне на 97-ом году жизни.

Пётр Иванович Павлов сражался на фронтах Великой отечественной войны, принимал участие в Курской битве, в освобождении Белоруссии, Украины и Прибалтики. Воевал в составе 272-го гвардейского стрелкового ордена Суворова III степени полка 90-й гвардейской стрелковой Витебской Краснознамённой дивизии. Трижды был ранен, имеет боевые награды.

После войны П.И. Павлов связал свою судьбу с развитием сельских территорий и аграрной отрасли родной республики, работал заведующим сельскохозяйственным отделом РК КПСС Усть-Янского района, освобождённым партийным секретарём колхоза «Победа» Момского района.

В течение 22 лет Пётр Иванович бессменно возглавлял совхоз «Момский». За достигнутые успехи и высокие производственные показатели совхоз был награждён Памятным знаком и Красным знаменем Центрального комитета КПСС, Совета Министров СССР, Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов и Центрального комитета ВЛКСМ.

В сельском хозяйства Павлов отработал более сорока лет.

Вместе с женой Тамарой Иннокентьевной Пётр Иванович вырастил девять детей, был заботливым дедом и прадедом.