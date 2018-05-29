Егор Борисов на прощальной встрече с командой

28 мая Егор Борисов провёл вечернее планёрное совещание с руководством Правительства РС(Я), Администрации Главы и Правительства РС(Я) и объявил о своём решении о досрочном прекращении полномочий главы Республики Саха (Якутия) по собственному желанию.

Он объявил, что принял важное в жизни решение и сегодня, 28 мая, объявил о том, что слагает полномочия Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. «Сегодня я принял осознанное решение: во-первых, согласен с тем, что должна быть ротация кадров на всех уровнях. Во-вторых, Президент РФ Владимир Путин поставил высокие амбициозные задачи по стратегическому развитию страны, и я считаю, что новый руководитель республики – более молодой и продвинутый – должен появиться именно сейчас, в начале реализации новых стратегических задач. Это будет в пользу нашей республике», – заметил он. Также он предложил совместить выборы Главы Якутии с выборами народных депутатов республики.

Егор Борисов подчеркнул, что, будучи главой республики, всегда принимал решения в интересах якутян и республики. «Выражаю благодарность народу Якутии за оказанное доверие. Жизнь сама по себе хороша, а работать на белого родной республики и своего ещё лучше», – выразил уверенность Егор Афанасьевич.

Также он поблагодарил Правительство республики и аппарат Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) за совместную работу.

«Считаю, что у нас в Якутии самое сильное правительство среди субъектов Российской Федерации, состоящее из высококлассных и ответственных специалистов и руководителей», – сказал тёплые слова благодарности и призвал и дальше работать, не жалея сил, знаний и опыта, быть востребованным для республики и людей, которые живут здесь.

Отдельные слова благодарности Егор Борисов адресовал сотрудникам Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), а также своему аппарату за оперативность и профессионализм.

В свою очередь, Евгений Чекин выразил от имени правительства РС (Я) благодарность за то, что глава собрал работоспособный кабинет министров и взял на себя роль наставника. «Вы всегда на первое место ставили интересы населения», – подчеркнул он.

Руководитель Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС(Я) Фёдор Борисов также выразил благодарность за возможность работать к его команде.

Завершая планёрное совещание, Егор Борисов отметил, что временно исполняющим обязанности главы Якутии будет Айсен Николаев. «Были разные предложения, фамилия Айсена Николаева была названа мной», – сказал он и призвал работать на благо родной республики и якутян.