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13 июля 2017, 16:28
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Егор Борисов встретился с японскими парламентариями и бизнесменами

Егор Борисов встретился с депутатами японского парламента и представителями деловых кругов Японии.

13 июля глава Якутии Егор Борисов встретился с депутатами Палаты Представителей Японии: председателем правления Японского комитета содействия Республике Саха (Якутия) Хории Манабу и советником Японского комитета содействия РС(Я) Сюхеем Амоямой.

Во встрече также приняли участие административный директор Японского комитета содействия РС(Я) Акио Сатомура, член Японского комитета Хирата Нобуко, советник Фонда жилищного строительства Амая Манасори, президент компании «Zen-ei Corporation» Дои Кеничи, президент Компании «Екатерина», специализирующейся на производстве и торговле ювелирными изделиями с бриллиантами, Касахара Масамицу и атташе Генерального консульства Японии в Хабаровске Йосихиса Нишияма.

Стороны отметили, что в последние годы двусторонние отношения между Россией и Японией активизировались. Продвижению российско-японского сотрудничества служит Совместное заявление, принятое лидерами двух стран – Президентом РФ Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.  В документе зафиксированы важнейшие направления расширения двусторонних связей, отвечающих стратегическим интересам обеих стран.

Глава республики Егор Борисов напомнил о встречах глав государств в Сочи, во Владивостоке «на полях» II Восточного экономического форума, Саммита АТЭС в Лиме и во время официального визита Президента РФ В.В. Путина в Токио. «Республика видит в Японии важного партнёра, с которым нацелена укреплять взаимовыгодные добрососедские отношения. Лидеры двух государств находят всё больше точек соприкосновения, в рамках которых мы можем уверенно развивать контакты на уровне регионов», – отметил Борисов.

Глава Якутии сообщил, что в рамках II ВЭФ в сентябре 2016 года провёл рабочую встречу с Губернатором Хоккайдо Харуми Такасахи и намерения, которые были обсуждены на той встрече, сегодня уже реализуются. Так, в рамках сотрудничества Якутии с Японией в декабре 2016 года под Якутском открылся круглогодичный тепличный комплекс с участием японской компании «Хоккайдо Корпорэйшн». В Хангаласском улусе при содействии компании из Японии «JFE Engineering» будет реализован комплексный агропромышленный проект «Город умного земледелия» с применением новейших японских инновационных технологий. Кроме того, при содействии Комитета на территории республики внедряются проекты по строительству электротепловых центов на принципе когенерации на базе газотурбинных станций компании «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» в Вилюйске и посёлке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, а также проекта строительства ветропарка в п. Тикси Булунского района с компаниями «Komai Haltec Inc.», «Mitsui &Co. Ltd».

Егор Борисов напомнил, что история сотрудничества северной республики с Японией началась в 70-х годах ХХ века, когда впервые в истории экономических отношений между СССР и Японией был подписан межправительственный протокол, и Япония стала крупнейшим потребителем коксующихся углей Южной Якутии. Сегодня Угледобывающая компания «Колмар» сотрудничает с японскими компаниями при разработке Инаглинского и Денисовского месторождений в Нерюнгринском районе. В декабре 2016 года в Токио в ходе визита Президента РФ Владимира Путина был подписан Меморандум о сотрудничестве между Компанией «Колмар» и японской компанией «Marubeni Corporation».

Связи между республикой и Страной восходящего солнца продолжились в 2005 году. К слову, именно тогда, в рамках подготовки к всемирной выставке «ЭКСПО-2005», состоявшейся в пригороде японского города Нагоя, был создан Японский комитет содействия Республике Саха (Якутия), председателем которого является господин Манабу. Центральным экспонатом главного павильона ЭКСПО стала голова юкагирского мамонта из Якутии. После закрытия выставки Японский комитет продолжил свою работу по содействию Якутии в организации презентаций инвестиционного потенциала республики. В результате деятельности Японского комитета в последние годы развивается сотрудничество самого крупного региона РФ с Губернаторством Хоккайдо и крупными японскими компаниями.

По словам Егора Борисова, сегодня обсуждаются совместные проекты по таким направлениям как энергетика, строительство, промышленность. В частности, японские компании заинтересовались проектом по строительству моста через реку Лена.

Также в ходе встречи стороны обсудили совместные мероприятия, которые будут проведены в рамках Года России в Японии в 2018 году. Так, планируется включить в официальную программу дней культуры Российской Федерации в Японии «Русские сезоны» спектакли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллона в Японии. Обсуждены вопросы включения якутских национальных видов спорта – мас-рестлинга и борьбы хапсагай – в программу международных фестивалей боевых искусств в Японии в 2018 году. Егор Борисов напомнил, что в 2014 году якутские спортсмены представили хапсагай и мас-рестлинг на фестивале боевых искусств в г. Токио, где присутствовала супруга Премьер-министра Японии Акиэ Абэ. Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения якутского кино и якутской кухни в Японии.

При непосредственном участии господина Манабу в VI Международных спортивных играх «Дети Азии» приняла участие команда из Японии. Тогда сборная команда по футболу заняла первое место, и Хории Манабу предложил, чтобы дети из Якутии приехали в Японию играть в футбол. Егор Борисов сообщил, что предложение будет реализовано – буквально на днях якутские ребята, занимающиеся футболом, поедут в Японию. «Это очень хороший пример наших взаимоотношений»,– подчеркнул Ил Дархан.

Японская сторона поблагодарила главу  республики за приглашение посетить Якутию. Господин Манабу выразил готовность Японского комитета содействия Республике Саха (Якутия) оказать поддержку в продвижении и реализации предложений республики. Со своей стороны, с учётом особенностей самого крупного региона России, японцы предложили развить туристические проекты. Так, они с удовольствием летали бы в республику зимой, чтобы насладиться северным сиянием. Внесено предложение об улучшении условий для полётов из Японии в Якутию, поскольку сегодня нет прямых маршрутов авиаперелёта из Японии. Между тем, господин Манабу выразил восхищение мастерством пилотов авиакомпании «Якутия», благодаря профессионализму которых, японцы даже не чувствовали, что самолёт взлетел или сел. Кроме того, он рассказал, что сотрудники компании «JFE Engineering» очень любят гольф и в ходе реализации проекта «Город умного земледелия» построят поле для гольфа в Хангаласском улусе.

Также на встрече обсуждались вопросы межпарламентских отношений. Свои предложения высказали сенатор от Якутии Александр Акимов и спикер парламента республики Александр Жирков.

Российскую сторону на встрече также представили постоянный представитель республики по ДФО Георгий Никонов, министр инвестиционного развития и предпринимательства Антон Сафронов, руководитель Департамента по внешним связям республики Владимир Васильев, представитель МИД России в Якутске Николай Дьяконов и заместитель Постоянного представителя Якутии по ДФО во Владивостоке Ким Борисов.

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)

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Источник: egorborisov.ru
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