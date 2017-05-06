Егор Борисов встретился с министром финансов России

4 МАЯ в Москве состоялась рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с Министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.

В ходе разговора традиционно обсуждались вопросы формирования межбюджетных отношений. В частности, были определены позиции по исполнению бюджета 2017 года и его предстоящей корректировке. Стороны пришли к единому мнению, что Соглашение об условиях предоставления Республике Саха (Якутия) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на данный момент реализуется в полном объеме. Однако в результате колебания курса доллара и цены на нефть некоторые налогоплательщики снижают налог на прибыль, что может повлиять на исполнение соглашения. С другой стороны, понимая объективные причины возможных потерь, Минфин России готов оказать региону поддержку.

«Мы договорились, что если появятся какие-то изменения по этому соглашению, то отдельно вернемся к рассмотрению его параметров. Решили, что по итогам первого полугодия еще раз обсудим складывающуюся ситуацию», — пояснил Егор Борисов.

Второй вопрос касался методики предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности при формировании государственного бюджета на 2018-2020 годы. Здесь Антон Силуанов принял предложения Республики Саха (Якутия), связанные с особенностями исполнения расходных полномочий в субъектах РФ, расположенных в районах Крайнего Севера. Планируется, что работа по данным предложениям будет продолжена в июне текущего года.

egorborisov.ru