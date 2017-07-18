АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.07
 67.62
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2017, 10:58
Экология
«Сургутнефтегаз»: Инцидент на Талаканском месторождении не повлиял на состояние окружающей среды
18.07.2017, 10:46
Происшествия
Контрабандист из Ингушетии пытался увезти золото стоимостью 11 млн рублей
18.07.2017, 10:35
Происшествия
Резонанс
На федеральной дороге Колыма в Якутии обрушился мост
18.07.2017, 10:25
Общество
Нерюнгринские таможенники пополнили бюджет почти на 80 млн рублей
18.07.2017, 10:18
Общество
Сегодня – День Государственного пожарного надзора
18.07.2017, 10:15
Общество
Вячеслав Шилов одержал победу в Международном конкурсе машинистов
18.07.2017, 10:05
Происшествия
В Нерюнгринском районе сгорела машина
18.07.2017, 9:53
Столица
4 августа в Якутске откроется ярмарка цветов
18.07.2017, 9:42
Политика
Егор Борисов встретился с канадскими инвесторами
18.07.2017, 9:32
Финансы
Более 70 млрд рублей РСХБ предоставил по программе льготного кредитования
18.07.2017, 9:21
Происшествия
Пожар в Мархе
18.07.2017, 9:10
Финансы
Издана информационная брошюра «Бюджет для граждан»
18.07.2017, 9:00
Столица
В детских садах города Якутска будет внедрено единое меню
18.07.2017, 8:50
Происшествия
В Якутии наказан директор кадетской школы
18.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 18 июля 2017 г.
18.07.2017, 0:38
Общество
Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
17.07.2017, 20:38
Происшествия
Резонанс
По аварийному выбросу газа на Талаканском месторождении проводится проверка
17.07.2017, 19:43
Культура & Образование
Большая награда народного мастера Якутии Романа Готовцева
17.07.2017, 19:36
Красота & Здоровье
Знаменитые на весь мир академики дали оценку уровню якутского здравоохранения
17.07.2017, 19:15
Происшествия
В Якутии на сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело  
17.07.2017, 18:10
Общество
Завтра предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 17:53
Общество
В исправительной колонии № 8 прошел День открытых дверей
17.07.2017, 17:53
Экология
В сентябре в Булунский район Якутии привезут овцебыков с Ямала
17.07.2017, 17:43
Столица
На площади Матери появилась Аллея молодоженов
17.07.2017, 17:32
Республика
Глава Якутии обсудил с членами правительства сложившуюся чрезвычайную ситуацию в республике
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
17.07.2017, 17:25
Столица
Год добра: создается Музей города Якутска
17.07.2017, 17:15
Столица
Общественная палата столицы открыта для горожан
17.07.2017, 17:11
Культура & Образование
Начинается голосование за лучшее фото в национальном костюме
17.07.2017, 17:00
Культура & Образование
Ярмарка Якутской ГСХА: как это было
17.07.2017, 16:50
Столица
Обновленная схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Жорницкого
17.07.2017, 16:40
Общество
Видео
Паромные войны-2. Женщины
17.07.2017, 16:30
Происшествия
В поселке Айхал на карьере погиб человек
17.07.2017, 16:20
Республика
Паромная переправа Якутск – Нижний Бестях возобновила работу
17.07.2017, 16:10
Столица
«Инспекторы ПДН, прежде всего, педагоги и психологи»
17.07.2017, 16:00
Происшествия
Поживился в шашлычной
17.07.2017, 15:50
Столица
Дым рассеется: В Якутске ожидается холодный атмосферный фронт
17.07.2017, 15:44
Красота & Здоровье
Меры профилактики при задымлении от Поликлиники №1
17.07.2017, 15:35
Политика
Общественная палата в прямом эфире  
17.07.2017, 15:25
Столица
Открылась вторая смена в детском лагере «Энергетик»
17.07.2017, 15:16
Столица
Объезд города: проверка начала застройки 17 квартала и трех скверов 
17.07.2017, 15:03
Республика
Беспилотные помощники
17.07.2017, 14:51
Происшествия
Двое утонули на Даркылахе и на 203-м
17.07.2017, 14:43
Происшествия
В Оймяконском районе двое пропали без вести
17.07.2017, 14:33
Республика
Спасатель из Аргахтаха: Северяне — люди готовые к любым ударам стихии
17.07.2017, 14:21
Общество
Продукцию местных производителей — на прилавки Западной Якутии
17.07.2017, 14:12
Общество
Фонд капитального ремонта отвечает на вопросы собственников
17.07.2017, 14:00
Столица
Фестиваль красок «Холи» собрал тысячи горожан
17.07.2017, 13:00
Столица
Прокуратура обязала мэрию предоставить Кангаласской школе другое здание
17.07.2017, 12:53
Республика
Якутия в огне, но… угрозы здоровью нет
17.07.2017, 12:40
Происшествия
Несовершеннолетний гонщик, трижды пойманный за управление без прав, попал в аварию
17.07.2017, 12:31
Столица
Присоединяйтесь к благотворительной акции «Корзинка добра»
17.07.2017, 12:20
Происшествия
Смертельное ДТП на Сергеляхском шоссе
17.07.2017, 12:10
Республика
На переправе Якутск — Нижний Бестях движение паромов временно приостановлено
17.07.2017, 12:00
Происшествия
В детские лагеря собирались принять на работу ранее судимых
17.07.2017, 11:53
Красота & Здоровье
Светила российской медицины о научном форуме хирургов в Якутске
17.07.2017, 11:42
Происшествия
Две новостройки в Олекминске были построены с нарушениями
17.07.2017, 11:29
Спорт
В Якутске прошел турнир по мини-футболу памяти легенды уголовного розыска Игоря Лукашина
17.07.2017, 10:59
Общество
Коррупция: В ЧОПы без уведомлений принимают бывших сотрудников органов внутренних дел
17.07.2017, 10:50
Столица
Известные городские предприятия оштрафованы природоохранной прокуратурой
17.07.2017, 10:40
Финансы
Россельхозбанк предлагает жителям Якутии памятные монеты «Рак» по сниженным ценам
17.07.2017, 10:29
Столица
В Гагаринском округе продолжаются добрые дела 
17.07.2017, 10:21
Общество
17 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 10:10
Республика
Сенокосные угодья в ряде районов Якутии могут уйти под воду
17.07.2017, 10:01
Происшествия
Видео
Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
17.07.2017, 9:47
Общество
Роспотребнадзор: Оксид азота в Якутске превышен в 3 раза
17.07.2017, 9:43
Происшествия
В Якутске 6 человек увезли на скорой с обострением бронхиальной астмы
17.07.2017, 9:35
Общество
Минздрав рекомендует: Используйте средства защиты от дыма. При недомогании обратитесь к врачу
17.07.2017, 9:20
Республика
Егор Борисов: Плохо, что указ не выполняется
17.07.2017, 9:08
Республика
В Алданском районе чествовали золотодобытчиков
17.07.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
Архив новостей
Политика
18 июля 2017, 9:42
161

Егор Борисов встретился с канадскими инвесторами

Вчера в Якутске состоялась рабочая встреча Егора Борисова с руководством компании «Silver Bear resources Ink». Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта по освоению месторождения серебра на Мангазейском рудном поле в Кобяйском улусе.

Международная компания «Silver Bear resources» занимается привлечением инвестиций на мировых рынках для развития Мангазейского месторождения серебра на территории Республики Саха (Якутия). Председатель Совета директоров «Silver Bear Resources», бывший посол Канады в Российской Федерации Кристофер Уэстдалл отметил, что в условиях непростой политической и экономической обстановки, санкционных режимов «Silver Bear resources» может служить отличным примером сотрудничества между Российской Федерацией и Канадой.

Компании удалось привлечь 80% финансирования проекта (65 млн. долларов США), необходимых для начала деятельности в Якутии. В 2003 году в Якутске зарегистрировано АО «Прогноз» для непосредственной работы на месторождении «Вертикальное» площадью 550 квадратных километров, расположенном в Кобяйском улусе.

Как рассказал президент, главный исполнительный директор «Silver Bear resources» Грэм Хилл, далее будут разрабатываться и другие участки: «Северный Мангазейский» и «Южный Мангазейский», «Нижний Эндыбал» и другие. В октябре 2016 года по российским и международным стандартам выполнена оценка ресурсов месторождений «Стержневый» и «Порфировый».

В компании посчитали, что затраты на добычу унции серебра составят 7,49 долларов США, между тем цена на рынке составляет 16 долларов. Есть прогнозы, что цена на серебро будет расти. Сегодня компания ставит задачу завершения проектирования горно-перерабатывающего комплекса «Вертикальный», привлечения инвестиций для строительства и запуска проекта. Компания намерена получить первое серебро в первом квартале 2018 года.

Егор Борисов сообщил гостям, что на территории республики сегодня промышленную деятельность ведут несколько крупных, в том числе транснациональных компаний. «Мы готовы взаимодействовать с любым инвестором, работающим в полном соответствии с региональным и федеральным законодательством. Республика заинтересована в устойчивом налогоплательщике, обеспечивающем доходную часть нашего бюджета», – сказал Егор Борисов.

Грэм Хилл отметил мультипликативный эффект от добычи серебра Мангазейского рудного поля. Кроме повышения рейтинга инвестиционной привлекательности Якутии, поступления налогов, развитие получит малый и средний бизнес, будет трудоустроено местное население.

Президент компании Хилл сделал акцент на том, что её работа будет строиться с соблюдением всех экологических норм и обеспечением социальной ответственности. В 2016 году подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством РС(Я) и АО «Прогноз». В рамках соглашения принимаются меры по обеспечению транспортной доступности, формируются предложения по улучшению дорожного полотна автомобильной дороги «Себян» в целях её перевода в реестр автозимников продлённого действия. Также изучается возможность улучшения качества связи и интернета в Кобяйском улусе.

Ранее заключены соглашения с Ламынхинским и Кировским наслегами Кобяйского улуса, администрацией района, в рамках которых, в частности, оказана финансовая поддержка на ремонт средней школы в селе Себян-Кюёль, реконструкции дороги Батамай – Хара, на строительство культурно-спортивного центра в селе, спонсорская помощь для проведения массовых мероприятий. Также на территории наслегов проводятся дорожные, руслоукрепительные и противопаводковые работы.

Глава Якутии указал на необходимость исполнения норм республиканского закона об этнологической экспертизе, так как промышленная деятельность будет вестись на территории компактного проживания коренных малочисленных народов севера – эвенов. Егор Борисов приветствовал намерения партнеров преимущественно трудоустраивать местные кадры. Сегодня в АО «Прогноз» работает 85 человек, а к моменту запуска горно-перерабатывающего комплекса численность работников составит 200 человек. Сегодня в компании трудоустроены 20 человек из села Себян-Кюёль.

С учётом дипломатического опыта председателя Совета директоров «Silver Bear Resources» Кристофера Уэстдалла, в 2003-2006 годах занимавшего пост  Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Российской Федерации, Егор Борисов обратился с просьбой содействовать в передаче оставшихся 30 бизонов из Канады в Якутию. Впервые бизонов из Канады в целях сохранения их генофонда привезли в 2006 году. К сожалению, из-за введения санкций последний этап передачи животных в нашу страну оказался сорван. Сегодня на территории Якутии содержится 200 голов бизонов: в бизонарии Усть-Буотама находится 36 голов маточного поголовья канадского лесного бизона, в Тыымпынай Горного улуса – 174 бизона. В этом году планируется в качестве эксперимента выпустить бизонов на вольный выпас в естественную среду обитания.

Кристофер Уэстдалл, родившийся в канадской провинции Манитоба, на гербе которой нарисован бизон, согласился сделать всё от него зависящее для реализации проекта по спасению генофонда канадских лесных бизонов.

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)

comments powered by HyperComments

Какой самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне)
Смотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Источник: egorborisov.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
14.07.2017, 10:10
Происшествия
В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики
14.07.2017, 10:28
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Горячая пляжная десятка мужской половины якутского инстаграма!
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
12.07.2017, 9:05
Экология
Резонанс
Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
17.07.2017

На переправе Якутск — Нижний Бестях движение паромов временно приостановлено

Видео
Происшествия
17.07.2017

Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД

Общество
17.07.2017

Роспотребнадзор: Оксид азота в Якутске превышен в 3 раза

Происшествия
17.07.2017

Установлено 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров в Якутии

Позитив
Культура & Образование
16.07.2017

«Летний бриз» перед серебряной свадьбой!

Фотофакт
Желток
16.07.2017

Валерий Меладзе дал концерт в Якутии

Анонс
Красота & Здоровье
16.07.2017

О режиме работы поликлиник Якутска 16 июля 2017 года

Резонанс
Спорт
16.07.2017

Кто настоящий победитель забега на призы премьер-министра Якутии?