Егор Борисов встретился с канадскими инвесторами

Вчера в Якутске состоялась рабочая встреча Егора Борисова с руководством компании «Silver Bear resources Ink». Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта по освоению месторождения серебра на Мангазейском рудном поле в Кобяйском улусе.

Международная компания «Silver Bear resources» занимается привлечением инвестиций на мировых рынках для развития Мангазейского месторождения серебра на территории Республики Саха (Якутия). Председатель Совета директоров «Silver Bear Resources», бывший посол Канады в Российской Федерации Кристофер Уэстдалл отметил, что в условиях непростой политической и экономической обстановки, санкционных режимов «Silver Bear resources» может служить отличным примером сотрудничества между Российской Федерацией и Канадой.

Компании удалось привлечь 80% финансирования проекта (65 млн. долларов США), необходимых для начала деятельности в Якутии. В 2003 году в Якутске зарегистрировано АО «Прогноз» для непосредственной работы на месторождении «Вертикальное» площадью 550 квадратных километров, расположенном в Кобяйском улусе.

Как рассказал президент, главный исполнительный директор «Silver Bear resources» Грэм Хилл, далее будут разрабатываться и другие участки: «Северный Мангазейский» и «Южный Мангазейский», «Нижний Эндыбал» и другие. В октябре 2016 года по российским и международным стандартам выполнена оценка ресурсов месторождений «Стержневый» и «Порфировый».

В компании посчитали, что затраты на добычу унции серебра составят 7,49 долларов США, между тем цена на рынке составляет 16 долларов. Есть прогнозы, что цена на серебро будет расти. Сегодня компания ставит задачу завершения проектирования горно-перерабатывающего комплекса «Вертикальный», привлечения инвестиций для строительства и запуска проекта. Компания намерена получить первое серебро в первом квартале 2018 года.

Егор Борисов сообщил гостям, что на территории республики сегодня промышленную деятельность ведут несколько крупных, в том числе транснациональных компаний. «Мы готовы взаимодействовать с любым инвестором, работающим в полном соответствии с региональным и федеральным законодательством. Республика заинтересована в устойчивом налогоплательщике, обеспечивающем доходную часть нашего бюджета», – сказал Егор Борисов.

Грэм Хилл отметил мультипликативный эффект от добычи серебра Мангазейского рудного поля. Кроме повышения рейтинга инвестиционной привлекательности Якутии, поступления налогов, развитие получит малый и средний бизнес, будет трудоустроено местное население.

Президент компании Хилл сделал акцент на том, что её работа будет строиться с соблюдением всех экологических норм и обеспечением социальной ответственности. В 2016 году подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством РС(Я) и АО «Прогноз». В рамках соглашения принимаются меры по обеспечению транспортной доступности, формируются предложения по улучшению дорожного полотна автомобильной дороги «Себян» в целях её перевода в реестр автозимников продлённого действия. Также изучается возможность улучшения качества связи и интернета в Кобяйском улусе.

Ранее заключены соглашения с Ламынхинским и Кировским наслегами Кобяйского улуса, администрацией района, в рамках которых, в частности, оказана финансовая поддержка на ремонт средней школы в селе Себян-Кюёль, реконструкции дороги Батамай – Хара, на строительство культурно-спортивного центра в селе, спонсорская помощь для проведения массовых мероприятий. Также на территории наслегов проводятся дорожные, руслоукрепительные и противопаводковые работы.

Глава Якутии указал на необходимость исполнения норм республиканского закона об этнологической экспертизе, так как промышленная деятельность будет вестись на территории компактного проживания коренных малочисленных народов севера – эвенов. Егор Борисов приветствовал намерения партнеров преимущественно трудоустраивать местные кадры. Сегодня в АО «Прогноз» работает 85 человек, а к моменту запуска горно-перерабатывающего комплекса численность работников составит 200 человек. Сегодня в компании трудоустроены 20 человек из села Себян-Кюёль.

С учётом дипломатического опыта председателя Совета директоров «Silver Bear Resources» Кристофера Уэстдалла, в 2003-2006 годах занимавшего пост Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Российской Федерации, Егор Борисов обратился с просьбой содействовать в передаче оставшихся 30 бизонов из Канады в Якутию. Впервые бизонов из Канады в целях сохранения их генофонда привезли в 2006 году. К сожалению, из-за введения санкций последний этап передачи животных в нашу страну оказался сорван. Сегодня на территории Якутии содержится 200 голов бизонов: в бизонарии Усть-Буотама находится 36 голов маточного поголовья канадского лесного бизона, в Тыымпынай Горного улуса – 174 бизона. В этом году планируется в качестве эксперимента выпустить бизонов на вольный выпас в естественную среду обитания.

Кристофер Уэстдалл, родившийся в канадской провинции Манитоба, на гербе которой нарисован бизон, согласился сделать всё от него зависящее для реализации проекта по спасению генофонда канадских лесных бизонов.

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)

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