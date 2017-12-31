Егор Борисов встретился с Дмитрием Медведевым

28 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

В начале встречи глава Якутии кратко рассказал об основных событиях и предварительных социально-экономических итогах года в регионе.

От имени населения республики Егор Борисов поблагодарил Дмитрия Медведева и правительство страны за поддержку приоритетных проектов Дальневосточного федерального округа, в том числе Республики Саха (Якутия), в частности, строительства Якутской ГРЭС-2. Состоявшийся ввод первой очереди Якутской ГРЭС-2 позволит обеспечить надежность изолированного Центрального энергорайона республики, где проживает более половины всего населения Якутии – свыше 500 тысяч человек.

Однако для полного замещения необходимых к выбыванию мощностей старой Якутской ГРЭС необходимо комплексное завершение строительства ЯГРЭС-2. По оценкам специалистов, уже к 2024 году установленная мощность первой очереди не позволит обеспечить рост потребности электроэнергии Центрального энергорайона республики. Исходя из этого, глава Якутии поставил перед председателем правительства страны вопрос об определении источников финансирования строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2, начиная с 2019 года. Соответствующие поручения должны быть направлены в Министерство энергетики РФ, Министерство экономического развития РФ и Министерство финансов РФ.

Также на встрече речь шла о мероприятиях по вводу в эксплуатацию Республиканского перинатального центра на 130 коек в городе Якутске. Разрешение на ввод уже получено. 25 декабря между Госкорпорацией «Ростех» и Правительством Республики Саха (Якутия) подписан соответствующий договор о передаче недвижимого имущества в собственность республики. До 20 января 2018 года запланировано получение лицензии на осуществление медицинской деятельности. Стоит отметить, что размер финансового обеспечения региональной программы модернизации здравоохранения в части строительства перинатального центра составил 3,83 миллиарда рублей.

Новый объект занимает площадь в 30 350 квадратных метров, включая стационар на 130 коек, консультативно-диагностический центр для женщин на 150 посещений в смену, отделение реанимации и интенсивной терапии. Имеется 10 родовых залов, 3 операционных и 2 экстренных родовых зала. Таким образом, центр рассчитан на одновременное проведение 15 родов.

В соответствии с графиком перинатальный центр поэтапно начинает свою деятельность. 27 декабря 2017 года открылся кабинет для детей раннего возраста, нуждающихся в наблюдении и реабилитации. Примерно через месяц планируется открытие женской консультации, в феврале – структурных подразделений стационара.

В продолжение темы строительства Ил Дархан РС(Я) проинформировал премьер-министра о том, что в этом году Якутская государственная сельскохозяйственная академия получила статус базовой организации Минсельхоза России по подготовке специалистов для традиционных отраслей Севера (распоряжение от 21.06.2017 № 36-р) и остро нуждается в общежитиях для своих студентов. В связи с этим предлагается включить в Федеральную адресную инвестиционную программу реконструкцию старого учебного корпуса Октёмского филиала ЯГСХА под общежитие для студентов на 92 места и строительство общежития в Якутске на 488 мест.

Одним из значимых для жителей республики остаётся вопрос сооружения мостового перехода через реку Лена. На основании поручений Президента Российской Федерации от 14 июля 2016 г. № Пр-1342, от 15 августа 2017 г. № Пр-1608 Егор Борисов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой предусмотреть финансирование проектирования и строительства совмещенного мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска при формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» на 2018-2020 годы. В настоящее время Министерство транспорта РФ рассматривает возможность включения данного проекта в государственную программу «Развитие транспортной системы России» на следующий период.

Кроме того, глава Якутии и премьер-министр обсудили вопросы налоговой политики, изменений в законодательстве, которые могут существенно повлиять на уровень доходов субъектов Российской Федерации. Напомним, в своём Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) в ноябре этого года Егор Борисов заявлял, что предстоит обстоятельная работа с Правительством России, и с крупными налогоплательщиками для обеспечения сбалансированности бюджета республики, минимизации потерь в условиях ощутимого сокращения налога на прибыль на фоне усиления его централизации.

По итогам встречи Дмитрий Медведев отметил позитивную динамику развития региона, а также выразил намерение в 2018 году провести в Якутии выездное заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.