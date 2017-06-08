Егор Борисов: «Все дети Якутии – одарённые, нужно просто помочь раскрыть их таланты»

7 ИЮНЯ Глава Якутии Егор БОРИСОВ заявил, что в ближайшее время подпишет указ о поддержке детей, достигших высоких результатов в науке, искусстве и спорте. Предложение прозвучало в ходе встречи с одарёнными детьми, достигшими высоких результатов по итогам участия в олимпиадах, научно-практических конференциях, музыкальных и танцевальных конкурсах, спортивных состязаниях.

Глава Якутии напомнил, что Президент РФ Владимир ПУТИН, на полях недавно завершившегося Петербургского международного экономического форума, говорил о формировании в стране цифровой экономики, позволяющей создавать качественно новые модели во всех направлениях жизнедеятельности и задавать новую парадигму развития России. Такие задачи, выразил уверенность Егор Борисов, в будущем быстро и компетентно будет решать поколение талантливых и одарённых детей.

В этом глава республики лично убедился в ходе посещения выставки достижений детей «Шаги к успеху». «Я испытал чувство гордости за наших детей – они могут всё, им по силам любые направления деятельности: наука, искусство, спорт. Сегодня мы увидели достижения молодого поколения Якутии, – отметил Ил Дархан. – Таких талантливых детей со своими проектами, идеями и предложениями должно быть намного больше».

Глава подчеркнул, что все дети Якутии – одарённые и талантливые, просто руководству республики, педагогам, родителям необходимо помочь раскрыть их таланты. По мнению лидера республики, вложения в образование и поддержку детей являются реальными инвестициями в будущее. С учётом того, что Якутия остаётся динамично развивающимся регионом, уже сегодня необходимо на постоянной и системной основе заниматься совершенствованием методов и подходов работы с детьми, достигшими высоких результатов в науке, искусстве и спорте. Следует своевременно выявлять, поддерживать и постоянно сопровождать таких детей.

Сегодня республика делает много для поддержки одарённых детей и развития индивидуального подхода в образовании. Наряду с традиционными подходами – проведением интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований, музыкальных конкурсов – используются и новые механизмы. Так, Егор Борисов напомнил, что в 2018 году в Якутии должна открыться школа нового поколения – Арктическая школа, в которой преподавание будет идти с внедрением системы международного бакалавриата.

Международная образовательная программа Арктической школы позволит молодым людям поступать в любой вуз мира без вступительных экзаменов. Планируется строительство нового учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук республики, создание Ресурсного центра «Юные якутяне», макет которого был представлен на выставке. Для поддержки агротехнологического направления в Якутии создаётся Малая сельскохозяйственная академия. Кроме того, откроются технопарки и кванториумы, действует развитая сеть дополнительного образования подрастающего поколения.

По предложению Егора Борисова разговор прошёл в режиме «свободного микрофона».

Первыми свои вопросы задали сомодераторы встречи Софья Копылова, Яна Медведева, Алексей Старостин и Егор Аргунов. В ходе разговора поступило много конструктивных предложений: о необходимости создания республиканского детского цифрового телеканала, об объявлении на территории Якутии Года детского движения, об открытии в столице республики мусороперерабатывающего завода.

Учащийся Физико-технического лицея Алёша Старостин напомнил, что к 100-летию дня образования Якутской АССР движением JuniorSkills должно быть охвачено не менее четверти школьников республики и предложил создать специальные площадки на базе предприятий: гормолзавода, Водоканала, Якутского хлебокомбината и других. Ученик Республиканского лицея-интерната Игорь Данилов выступил с идеей создания в Якутии детского министерства.

Лауреат международных конкурсов, обладательница премии Президента РФ, студентка третьего курса кафедры академического пения и оперной подготовки Высшей школы музыки Кристина Жучкова предложила включить в программу Международных интеллектуальных игр в Республике Саха (Якутия) с участием более 1,5 тысяч учащихся из разных стран мира номинацию «Музыкальное искусство». Кроме того, прозвучала мысль о необходимости поддержки объединения музыкантов духовых инструментов, сети школьных бизнес-инкубаторов.

Были также заданы совершенно «недетские» вопросы о строительстве в Иркутской области химического завода, приватизации предприятий, строительстве моста через Лену, необходимости расширения территорий особо охраняемых природных территорий, трудоустройстве молодых специалистов, увеличении количества бюджетных мест в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова, разработке социальных мер для поддержки одиноких отцов, распространении в Якутии культуры ведения дебатов, строительстве объектов образования, ликвидации в столичных школах второй смены и другие.

Подводя итоги мероприятия, Егор Борисов подчеркнул, что состоялся очень серьёзный разговор. «Я не рассчитывал на такой высокий уровень разговора. К моей радости и удивлению состоялся очень взрослый, содержательный и заинтересованный диалог, учитывающий почти все актуальные проблемы. Я убедился в том, что будущее нашей республики будет в надёжных руках тех, кто уже сегодня разбирается во всех сложных вопросах. В вашем лице я вижу настоящих патриотов, лидеров, настроенных на решение глобальных задач. Вы уже сегодня достойно представляете свою родную республику на мероприятиях различного уровня. Спасибо вам и успехов!» — резюмировал глава.

В завершение встречи Ил Дархан вручил гранты на развитие детского движения победителям конкурса проектов: Нижнебестяхской средней школе № 1 за проект «Кадры решают всё», клубу «Ларионовцы» из Мегино-Кангаласского улуса за проект «Школьный бизнес-десант», школе № 4 посёлка Нижний Куранах Алданского района за проект «Школьный двор мечты» и другим.