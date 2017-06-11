АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
9
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.00
 63.79
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.06.2017, 0:15
Общество
Сегодня день рождения поэтессы и руководителя
10.06.2017, 23:05
Общество
Егор Борисов вручил госнаграды якутянам за вклад в развитие республики
10.06.2017, 23:05
Культура & Образование
Видео
Олимпия зажигает
10.06.2017, 23:00
Республика
Видео
Девушки помогли корове отелиться двойней
10.06.2017, 17:00
Политика
Анонс
Избран новый председатель республиканского отделения Аграрной партии
10.06.2017, 13:47
Культура & Образование
Ректор СВФУ внесла ряд предложений в Госдуме
10.06.2017, 11:46
Спорт
В Центральном округе проведен турнир по вольной борьбе
10.06.2017, 10:53
Красота & Здоровье
Анонс
Что одеть на Ысыах–2017?
10.06.2017, 10:47
Политика
Экстра
Евгения Михайлова: В следующем году покидаю пост ректора и Ил Тумэн
10.06.2017, 10:42
Политика
Прямой эфир с главой: Якутия сохраняет положительные макроэкономические показатели
10.06.2017, 10:38
Красота & Здоровье
Диагноз в пару кликов: приживется ли в России телемедицина
10.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии выявлен нелегальный детский лагерь
10.06.2017, 10:24
Экология
Ледоход продолжается на Индигирке и Оленьке
10.06.2017, 10:22
Красота & Здоровье
Прокопий Семенов: Нейрохирург я в семье один
10.06.2017, 10:19
Политика
Вопиющая несправедливость: Тумусов предлагает консолидироваться, чтоб удешевить авиабилеты
10.06.2017, 10:12
Политика
Сегодня день рождения депутатов и руководителей
10.06.2017, 9:29
Происшествия
В Якутске на 202-мкр произошел пожар
10.06.2017, 7:44
Культура & Образование
Эксперты семинара Роспатента и ВОИС в СВФУ обсудили вопросы авторского права
10.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 10 июня 2017 года
09.06.2017, 22:43
Культура & Образование
Будущие специалисты СВФУ по ГИС-технологиям получили гранты посольства Франции
09.06.2017, 21:28
Культура & Образование
Фотофакт
В Якутске открылся международный фестиваль «Классика белых ночей»
09.06.2017, 21:23
Культура & Образование
Церемония закрытия конкурса «Воспитатель года Якутии — 2017»
09.06.2017, 21:10
Политика
Экстра
Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ
09.06.2017, 20:47
Столица
Активная молодежь вступила в ряды «Зеленых десантов»
09.06.2017, 19:58
Красота & Здоровье
Амга: Обсужден вопрос улучшения материально-технической базы медицинских организаций республики
09.06.2017, 19:52
Столица
В Якутске открылась Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах танаhа, кэскиллэх киэргэлэ»
09.06.2017, 19:41
Общество
«Чорон добра» объединит всю республику
09.06.2017, 18:24
Культура & Образование
Позитив
Якутские дети на большом празднике в Москве: как это было
09.06.2017, 18:15
Экология
В Горном районе браконьеры оставили двух лосят без матери
09.06.2017, 17:56
Столица
Анонс
12 июня в День России пройдет праздник песни и танца «Ритм города»
09.06.2017, 17:48
Культура & Образование
Рекорд Гиннесса «Туймаада Утума» — «Наследие Туймаады»
09.06.2017, 17:39
Общество
Позитив
Торжественная выписка младенцев, рожденных в Международный день защиты детей
09.06.2017, 17:34
Столица
Старейший работник Хатасского свинокомплекса награждена медалью «За доблестный труд»
09.06.2017, 17:15
Столица
Стройотряды –неотъемлемая часть студенческой жизни
09.06.2017, 17:04
Столица
В летних лагерях  Якутска в 2017 году отдохнут более 22 000 детей
09.06.2017, 17:00
Красота & Здоровье
ЕР и Минздрав Якутии реализуют совместный проект
09.06.2017, 16:54
Республика
«Якутскэнерго»: стартует акция «Погаси долги без пени!»
09.06.2017, 16:52
Культура & Образование
Целевое обучение: Екатеринбург- город подготовки компетентных юристов
09.06.2017, 16:47
Культура & Образование
Анонс
Презентация автобиографической книги Эсфири Дьячковой.
09.06.2017, 16:25
Общество
МДФ «Дети Саха-Азия» и НВК «Саха» подписали соглашение
09.06.2017, 16:01
Экология
В Хангаласском улусе выпустили на волю лосёнка
09.06.2017, 16:01
Культура & Образование
Jeada покупает детский центр
09.06.2017, 15:10
Общество
Позитив
В аэропорту «Якутск» устроили флешмоб ко Дню России
09.06.2017, 15:03
Футуролог
Проект электронной трости занял III место на республиканском этапе робототехнической олимпиады
09.06.2017, 14:53
Культура & Образование
Задача республиканского проекта «Музыка для всех». Часть II
09.06.2017, 14:52
Экономика
Алексей Стручков потребовал навести порядок в проведении некоторых ветеринарных мероприятий
09.06.2017, 14:43
Культура & Образование
В Якутске открылась выставка «Праздник солнца»
09.06.2017, 14:14
Общество
Всемирный день донора крови 2017г.
09.06.2017, 13:55
Общество
Видео
Формируется последняя треть Общественной палаты Якутии
09.06.2017, 13:01
Общество
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал нарушение ПДД своего водителя
09.06.2017, 13:00
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
09.06.2017, 12:56
Общество
Лига отцов Якутии стал попечителем реабилитационного центра
09.06.2017, 12:53
Политика
Резонанс
За униженную экс-министром Якутии вступились общественники
09.06.2017, 12:50
Столица
13 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
09.06.2017, 12:31
Спорт
Папа, мама, я – энергетиков спортивная семья
09.06.2017, 11:57
Общество
Программа праздничных мероприятий ко Дню России в Якутске
09.06.2017, 11:33
Культура & Образование
Егор Борисов утвердил концепцию Международных интеллектуальных игр
09.06.2017, 11:30
Экономика
Состоялось годовое общее собрание акционеров компании «Железные дороги Якутии»
09.06.2017, 10:54
Культура & Образование
В Минкультуры России заинтересовались движением «Моя Якутия в 21 веке»
09.06.2017, 10:51
Культура & Образование
В Якутске стартовал международный фестиваль «Классика белых ночей»
09.06.2017, 10:24
Экология
В Якутии выбрали лучшее стихотворение о природе
09.06.2017, 9:55
Республика
На трассе «Вилюй» открыто движение по двум наплавным мостам
09.06.2017, 9:52
Культура & Образование
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: СВФУ показал динамичный рост конкурентоспособности
09.06.2017, 9:40
Экология
Ко Дню России в республике пройдут экоуроки  
09.06.2017, 8:56
Республика
Повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии увеличен
09.06.2017, 8:56
Происшествия
В с. Бекюнг Вилюйского района сгорел частный дом
09.06.2017, 8:40
Желток
Видео
Лихой водитель: Замазываем номера и ездим как хотим!
09.06.2017, 8:00
Желток
Видео
Фотофакт
Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!
09.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 9 июня 2017 года
09.06.2017, 0:43
Общество
Сегодня день рождения генерала
09.06.2017, 0:12
Желток
Фотофакт
Афанасию Максимову предложили престижную работу
08.06.2017, 22:11
Общество
Людмила Горева торжественно справила юбилей
Архив новостей
Общество
10 июня 2017, 23:05
219

Егор Борисов вручил госнаграды якутянам за вклад в развитие республики

10 июня, накануне Дня России, в правительстве республики состоялось чествование лучших представителей разных профессий. В торжественной обстановке награды им вручил глава Якутии Егор БОРИСОВ. Также в ходе церемонии был впервые представлен новый юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией».
«День России – праздник, символизирующий патриотизм, единение российских народов. Республика Саха (Якутия) сегодня показывает очень хорошие темпы социально-экономического и культурного развития, воспринимается как один из передовых субъектов страны. Каждый житель республики вносит вклад в это общее дело, мы все формируем будущее нашего региона и всей России», – подчеркнул Ил Дархан.
В ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства был учрежден юбилейный знак, символизирующий неразрывную связь народа республики с судьбой Отечества.
В преддверии праздника Егор Борисов вручил новую награду наиболее достойным гражданам. В их числе ветеран государственной службы кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы Климент ИВАНОВ, заслуженный экономист Российской Федерации Зоя КОРНИЛОВА, народный мастер Борис НЕУСТРОЕВ — МАНДАР Уус, генеральный директор ОАО «Якутцемент» Алиш МАМЕДОВ, ректор Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова Евгения МИХАЙЛОВА, председатель русской общины республики Лютиана МЕДВЕДЕВА, главный инженер-технолог службы общепита «Тыгын Дархан» Иннокентий ТАРБАХОВ и другие.
Грамоты главы РС(Я) получили артистка драмы Саха академического театра им. П.А. Ойунского, народная артистка Республики Саха (Якутия) Зоя БАГЫНАНОВА, заместитель генерального директора компании «Туймаада-Лизинг» Розаида ГУДУЕВА, эксперт Якутского предприятия по торговле алмазами Николай ТАГРОВ и судья Верховного суда РС(Я) Саргылана ТАРАБУКИНА.
Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечены председатель республиканского профсоюза работников торговли, общественного питания и предпринимательства Эмма БАХЛУЕВА, заместитель главного редактора журнала «Полярная звезда» Иван ИННОКЕНТЬЕВ, ведущий специалист Управления Пенсионного фонда РФ в Усть-Алданском улусе Анна ОЛЛОНОВА, ветеран труда Василий СОРОКУМОВ, генеральный директор ЗАО «Хозкультспорттовары» Андрей ТАРАСОВ, ветеран сельскохозяйственного производства Иван ТАРТЫЕВ.
Звания заслуженных работников своих отраслей удостоились директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РС(Я) Александр ГОРОХОВ, руководитель Управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита ИГНАТЬЕВА, руководитель Центра лечебного и профилактического питания НИИ здоровья СВФУ Ульяна ЛЕБЕДЕВА, судья Верховного суда РС(Я) Алексей КУЛАГИН, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств Ирина АВВАКУМОВА, заведующий отделом по экспонированию ценностей Госфонда РС(Я) Госхранилища ценностей республики Андрей ЗАХАРОВ, режиссер Алтанского народного театра Валерий ЛОБАНОВ, заведующая музеем истории педагогического образования Пединститута СВФУ Февронья ЕГОРОВА, водитель службы автотранспортного обеспечения Алексей СТОЛЯРОВ и глава Едейского наслега Нюрбинского района Леонид ГАВРИЛЬЕВ.

comments powered by HyperComments
Источник: egorborisov.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
07.06.2017, 10:53
Происшествия
Скандал
Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию
08.06.2017, 15:14
Политика
Эксклюзив
Минобщества трещит по швам?
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
07.06.2017, 13:19
Происшествия
Скандал
Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?
07.06.2017, 12:06
Политика
Резонанс
Стал известен новый и.о. председателя Верховного суда Якутии?
09.06.2017, 0:12
Желток
Фотофакт
Афанасию Максимову предложили престижную работу
09.06.2017, 8:00
Желток
Видео
Фотофакт
Ондатра говорит спасибо Айсену Николаеву!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Красота & Здоровье
10.06.2017

Что одеть на Ысыах–2017?

Политика
10.06.2017

Прямой эфир с главой: Якутия сохраняет положительные макроэкономические показатели

Происшествия
10.06.2017

В Якутии выявлен нелегальный детский лагерь

Красота & Здоровье
10.06.2017

Прокопий Семенов: Нейрохирург я в семье один

Фотофакт
Культура & Образование
09.06.2017

В Якутске открылся международный фестиваль «Классика белых ночей»

Экстра
Политика
09.06.2017

Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ

Столица
09.06.2017

В Якутске открылась Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах танаhа, кэскиллэх киэргэлэ»

Общество
09.06.2017

«Чорон добра» объединит всю республику