Егор Борисов вручил госнаграды якутянам за вклад в развитие республики

10 июня, накануне Дня России, в правительстве республики состоялось чествование лучших представителей разных профессий. В торжественной обстановке награды им вручил глава Якутии Егор БОРИСОВ. Также в ходе церемонии был впервые представлен новый юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией».

«День России – праздник, символизирующий патриотизм, единение российских народов. Республика Саха (Якутия) сегодня показывает очень хорошие темпы социально-экономического и культурного развития, воспринимается как один из передовых субъектов страны. Каждый житель республики вносит вклад в это общее дело, мы все формируем будущее нашего региона и всей России», – подчеркнул Ил Дархан.

В ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства был учрежден юбилейный знак, символизирующий неразрывную связь народа республики с судьбой Отечества.

В преддверии праздника Егор Борисов вручил новую награду наиболее достойным гражданам. В их числе ветеран государственной службы кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы Климент ИВАНОВ, заслуженный экономист Российской Федерации Зоя КОРНИЛОВА, народный мастер Борис НЕУСТРОЕВ — МАНДАР Уус, генеральный директор ОАО «Якутцемент» Алиш МАМЕДОВ, ректор Северо-Восточного федерального университета им.М.К.Аммосова Евгения МИХАЙЛОВА, председатель русской общины республики Лютиана МЕДВЕДЕВА, главный инженер-технолог службы общепита «Тыгын Дархан» Иннокентий ТАРБАХОВ и другие.

Грамоты главы РС(Я) получили артистка драмы Саха академического театра им. П.А. Ойунского, народная артистка Республики Саха (Якутия) Зоя БАГЫНАНОВА, заместитель генерального директора компании «Туймаада-Лизинг» Розаида ГУДУЕВА, эксперт Якутского предприятия по торговле алмазами Николай ТАГРОВ и судья Верховного суда РС(Я) Саргылана ТАРАБУКИНА.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечены председатель республиканского профсоюза работников торговли, общественного питания и предпринимательства Эмма БАХЛУЕВА, заместитель главного редактора журнала «Полярная звезда» Иван ИННОКЕНТЬЕВ, ведущий специалист Управления Пенсионного фонда РФ в Усть-Алданском улусе Анна ОЛЛОНОВА, ветеран труда Василий СОРОКУМОВ, генеральный директор ЗАО «Хозкультспорттовары» Андрей ТАРАСОВ, ветеран сельскохозяйственного производства Иван ТАРТЫЕВ.

Звания заслуженных работников своих отраслей удостоились директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РС(Я) Александр ГОРОХОВ, руководитель Управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита ИГНАТЬЕВА, руководитель Центра лечебного и профилактического питания НИИ здоровья СВФУ Ульяна ЛЕБЕДЕВА, судья Верховного суда РС(Я) Алексей КУЛАГИН, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств Ирина АВВАКУМОВА, заведующий отделом по экспонированию ценностей Госфонда РС(Я) Госхранилища ценностей республики Андрей ЗАХАРОВ, режиссер Алтанского народного театра Валерий ЛОБАНОВ, заведующая музеем истории педагогического образования Пединститута СВФУ Февронья ЕГОРОВА, водитель службы автотранспортного обеспечения Алексей СТОЛЯРОВ и глава Едейского наслега Нюрбинского района Леонид ГАВРИЛЬЕВ.

Источник: egorborisov.ru