Егор Борисов возвращается в активную общественно-политическую жизнь

17 августа государственный советник Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ объявил о своем возвращении в активную общественно-политическую деятельность.

«Когда два месяца назад представители общественности и коллеги провожали меня, я говорил всем: «Ухожу, чтобы вернуться!». И сегодня на встрече с вами это возвращение начинается», — подчеркнул Егор Борисов в своем выступлении на I Съезде Постоянно действующего открытого форума женщин Якутии «Подруги – Дьүөгэлэр».



По словам Егора Афанасьевича, за два месяца у него было достаточно времени для глубоких раздумий. Он напомнил, что одну из своих важнейших целей на посту Ил Дархана видел в необходимости консолидировать народ, добиться того, чтобы сама общественность участвовала в развитии республики. Поставленная цель была достигнута, уверен Борисов, при этом сегодня этот курс продолжается.

«Мне приятно, что в нашей республике общественно-политическое сознание людей – очень сильное. Каждый житель, каждый руководитель даже небольшой общественной организации неравнодушен к тому, что происходит рядом. Каждый по своему опыту, уровню, профессии, по своим возможностям старается сделать что-то полезное, люди объединяются в различные общественные формирования, непосредственно вовлечены в принятие важных решений. Особенно радует, что любые проблемы мы обсуждаем, смотрим на них через призму развития, не как на частные, а как на общественно значимые. Несмотря на суровые климатические условия, мы думаем не о выживании, а о развитии. Это определяет самосознание нашего народа и этим можно гордиться», — отметил Егор Борисов.



С плодотворной деятельностью общественных объединений государственный советник напрямую связывает успехи республики в развитии образования, здравоохранения, сельской кооперации, других ключевых отраслей и направлений. При этом он особо выделил роль женщин, матерей, которые являются лидерами многих общественных организаций, советов, народных проектов.

Постоянно действующий открытый форум женщин РС(Я) «Подруги–Дьүөгэлэр», созданный в марте этого года, представляет собой региональный партийный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» и направлен на повышение социальной активности, содействие в улучшении качества жизни и профессиональной самореализации женщин. Егор Борисов считает, что такой формат взаимодействия неравнодушных, обладающих различными компетенциями и богатым жизненным опытом женщин, будет востребован, поможет решению многих актуальных вопросов.

«Отношение к женщинам я всегда рассматриваю через отношение к своей матери, она одна воспитала восьмерых детей, не имела образования, но была примерной общественницей. Такими я вижу всех вас. Сегодня наши женщины – учителя, врачи, домохозяйки, предприниматели, работницы производственных предприятий – проявляют себя очень ярко, продвигают многие нужные идеи», — сделал вывод Егор Борисов.



Из его уст прозвучало, что он намерен и впредь работать в интересах развития родной республики. Госсоветник напомнил: сегодня Якутия находится накануне больших политических событий – выборов главы региона, нового состава парламента, глав и депутатов муниципального уровня.

«Что касается кандидатов в главы улусов, в депутаты Ил Тумэна, районных советов, я думаю, что за последние двадцать лет наши избиратели научились голосовать за достойных. Обманывать людей бесполезно, они стали грамотными в своём выборе», — подытожил госсоветник.

Как сообщается в официальном релизе, по итогам работы I Съезда Постоянно действующего открытого форума женщин Якутии «Подруги – Дьүөгэлэр» будут выработаны конкретные предложения для включения в предвыборную программу одного из кандидатов на должность Главы РС(Я), а также подготовлено обращение к женщинам республики с призывом поддержать партийные и государственные инициативы на местах.

