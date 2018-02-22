Егор Борисов вошел Топ-20 губернаторов-блогеров

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за январь 2018 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: январь 2018 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Персона Регион ИЦ

1. СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 743,1

2. КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 408,9

3. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 73,6

4. КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 54,9

5. ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 53,2

6. МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 51,3

7. КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 36,2

8. КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 23,2

9. КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 21,2

10. ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 21,1

11. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 20,5

12. КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 18,2

13. НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 15,1

14. АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 14,2

15. ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 13,4

16. АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 11,2

17. НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 10,2

18. КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 10,1

19. ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 9,1

20. РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 8,8

20. БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 8,8

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей СОБЯНИН (Москва), Рамзан КАДЫРОВ (Чечня) и Сергей АКСЕНОВ (Крым).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр столицы Сергей Собянин выразил озабоченность делом врача Елены МИСЮРИНОЙ, признанной судом виновной в смерти пациента, и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram-канале призыв президента США Дональда ТРАМПА к властям Ирана разблокировать доступ протестующим к соцсетям Instagram и Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя очередной марш в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры, назвал нацизм неотъемлемой частью украинской государственной идеологии и призвал признать ее преступной на международном уровне.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Евгений КУЙВАШЕВ написал в Instagram, что недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут в 2018 году.

Андрей ВОРОБЬЕВ поздравил в Instagram всех православных христиан с праздником Крещения.

Сергей МОРОЗОВ прокомментировал скандал с ульяновскими курсантами.

Вениамин КОНДРАТЬЕВ сообщил в Twitter, что в ближайший приезд в Сочи посетит школу № 4, чтобы разобраться в ситуации с увольнением учительницы после видео, на котором она жаловалась на плохое состояние учебного заведения.

Олег Корол№Ев в Twitter поблагодарил 14-летнего Анатолия БУЛГАКОВА из села Гагарино Лев-Толстовского района за спасение двух тонувших школьников.

Александр КОЗЛОВ в Instagram прокомментировал сообщения, которые появились в федеральных СМИ, об оттоке населения Дальнего Востока в Краснодарский край.

Дмитрий ОВСЯННИКОВ в Instagram высказался о новых санкциях, введенных против России и лично против него.

Рустам МИННИХАНОВ написал о рабочей встрече с Владимиром ПУТИНЫМ.

Олег КОЖЕМЯКО пообещал отдать щенка пароды маремма автору лучшего комментария про семейное счастье к его посту в Instagram.

Андрей НИКИТИН опубликовал на своей странице ВКонтакте сообщение о том, что поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира ПУТИНА как кандидата в президенты России.

Дмитрий АЗАРОВ опубликовал поздравление с Рождеством.

Рашид ТЕМРЕЗОВ написал в Instagram, что ввод новой малой гидроэлектростанции на р. Большой Зеленчук, а также начало строительства еще двух малых ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт планируется в 2018 году в Карачаево-Черкесии.

Антон АЛИХАНОВ в Instagram сообщил, что подрядчик продолжает работы по реставрации домика Канта в посёлке Веселовка Черняховского округа, объект планируют открыть для посещения к лету 2018 года.

Александр НИКИТИН использовал в своих записях хэштег #РоссииНуженПутин.

Андрей КЛЫЧКОВ на Facebook написал о встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием ПОЛТАВЧЕНКО.

Юнус-Бек ЕВКУРОВ сообщил, что около 500 млн руб будет вложено в продолжение строительства птицекомплекса «Южный» в Малгобекском районе.

Максим РЕШЕТНИКОВ написал в Instagram, что компания «КОРТРОС» в рамках взятых на себя дополнительных обязательств по строительству социальной инфраструктуры выкупила и передал городу участок рядом с гимназией № 17.

Егор Борисов в Instagram сообщил, что подписал указ о повышении эффективности системы государственного управления в республике.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги.

2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет — СМИ.

4. Период исследования: январь 2018 года.

5. Данные для рейтинга рассчитаны 16.02.2018.

6. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.

*Индекс Цитируемости

Индекс Цитируемости (ИЦ) – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность* источника, опубликовавшего записи блогера.

*Влиятельность СМИ – рекурсивно рассчитываемый показатель, отражающий усредненное за год количество и качество ссылок на источник. Показатель рассчитывается ежемесячно на основе анализа материалов 43 000 СМИ за год. Расчет показателя происходит в несколько этапов, на каждом из которых происходит перерасчет и уточнение значения влиятельности.

При этом на первом этапе расчета у всех СМИ одинаковая нулевая влиятельность, а после первого этапа влиятельность СМИ фактически равна простому количеству ссылок на это СМИ в других СМИ. На последующих этапах влиятельность СМИ рассчитывается как количество ссылок, умноженное на влиятельность ссылающихся СМИ. Перерасчет происходит до тех пор, пока влиятельность СМИ не перестанет меняться более чем на 0,1%. Таким образом, на последнем шаге получается показатель, который тем больше, чем больше влиятельных СМИ ссылаются на данный источник.

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