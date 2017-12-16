Егор Борисов: Владимир Путин – это стабильность в стране и уважение в мире

15 ДЕКАБРЯ на брифинге по итогам «Часа субъекта» в Совете Федерации ФС РФ Глава РС(Я) Егор Борисов по просьбе журналистов прокомментировал новость об официальном назначении даты выборов Президента России. Данное решение было принято верхней палатой парламента страны в ходе 425-го пленарного заседания.

– Выборы президента – важнейший вопрос для России в целом и для нашей республики, в частности, для каждого жителя, — отметил Егор Афанасьевич. – Можно сказать, что 18 марта (как было сегодня объявлено) произойдет историческое событие. И, конечно, каждый житель нашей страны связывает с ним ожидания сохранения стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Каждый должен подумать, в каких условиях хочет дальше жить. И мне кажется, что при выборе кандидата нужно обязательно учитывать те результаты, которых мы добились к сегодняшнему моменту. С учетом этого, уверен, народ поддержит Владимира Владимировича Путина.

Ведь люди помнят, что происходило в 90-е годы, когда развалилась экономика, а в политике были разброд и шатания. Это прекратилось лишь с приходом к власти Владимира Путина. Был наведен порядок в управлении страной, определены внятные цели и задачи государственного развития, над исполнением которых мы и трудились все эти годы, а регионы России получили правовую и нормативную базу.

В Якутии, например, это стало основой для мощного ускорения в социально-экономическом развитии, которое продолжается и сейчас. Не будем забывать и ещё об одном аспекте. Мы все помним, как в 90-е годы мировое сообщество пренебрегало позицией России, на какие задворки мира нас пытались поместить, как нас отодвигали от решения проблем мироустройства. Сравните это с сегодняшним положением: практически ни один значимый вопрос в мире не решается без учета мнения нашей страны. Имя политика, который этого добился, — Владимир Путин.

Сегодня люди хотят стабильного развития внутри страны и уважения интересов России на международной арене. На мой взгляд, этого можно добиться, поддержав кандидатуру Владимира Владимировича, – подчеркнул Ил Дархан.

egorborisov.ru