Егор Борисов вернулся в большую политику

Егор Борисов пишет в соцсетях:

После двухмесячного перерыва постепенно возвращаюсь к активной деятельности, вхожу в рабочий ритм. Накануне выступил перед участницами I Съезда Постоянно действующего открытого форума женщин Якутии «Подруги – Дьүөгэлэр».

Отрадно, что в нашей республике общественно-политическая активность очень высока. Много неравнодушных людей, старающихся по своему опыту, уровню, профессии, по своим возможностям сделать что-то полезное. Причём любые проблемы обычно обсуждаются у нас не как частные, а как общественно значимые. Общественники непосредственно вовлечены в принятие важных решений, направленных на развитие, и очень часто роль лидеров в этой работе берут на себя женщины.