Егор Борисов утвердил концепцию Международных интеллектуальных игр

Глава республики Егор Борисов указом утвердил концепцию Международных интеллектуальных игр, которые впервые состоятся в Якутии в 2018 году.

Международные интеллектуальные игры призваны стать постоянно действующей площадкой для одарённых и высокомотивированных обучающихся, занимающихся в раннем возрасте научными исследованиями, увлекающихся достижениями науки, техники и технологий.

Планируется, что в форуме примут участие более полутора тысяч школьников из разных стран мира. На площадке Игр будет создано международное сообщество высокомотивированных школьников, педагогов и учёных, представителей общественности и родителей, занимающихся наукой и внедряющих наукоёмкие технологии. Участники Игр познакомятся с лучшими мировыми образовательными практиками.

Согласно утверждённой Егором Борисовым концепции, в рамках Международных интеллектуальных игр состоятся международные олимпиады по математике, физике, химии и информатике. На международной научной конференции будут заслушаны устные доклады по различным актуальным направлениям исследований школьников.

Современная конкурсная программа будет состоять из трёх видов состязаний.

Во-первых, для команд школьников по сценарию определенной игры будут организованы соревнования по робототехнике «Игры роботов».

Во-вторых, состоятся соревнования по командной разработке программных приложений различного вида.

В-третьих, ученики будут соперничать по 3 D-прототипированию, по разработке и проектированию 3 D-моделей и 3 D-печати.

Также участники Игр представят STEM-проекты по решению актуальных научно-технических задач по разработке международной командой гипотезы и концепции исследования актуальной научно-технической задачи в области региональной проблематики.

Внеконкурсная программа Международных интеллектуальных игр включает в себя массовые зрелищные мероприятия, популяризирующие науку, технологии и носящие международный объединяющий характер. Также вне конкурса будут работать международная детская медийная научная школа, выставка научно-исследовательских работ школьников. Известные деятели науки, культуры, бизнеса и политики прочитают публичные лекции, именитые учёные проведут мастер-классы. Кроме того, организаторы намерены провести технологическое шоу, научно-практический симпозиум по одарённому образованию и «круглые столы» по актуальным научно-техническим проблемам.

Егор Борисов отметил, что проведение в Якутии Международных интеллектуальных игр повысит имидж Республики Саха (Якутия) как региона, привлекательного для новой научно-технической элиты. Мероприятие, несомненно, будет способствовать популяризации науки, увеличит охват обучающихся, занимающихся научными исследованиями, увлекающихся достижениями науки и техники. В ходе Игр будут созданы программы международного научно-исследовательского движения школьников и педагогов.

egorborisov.ru