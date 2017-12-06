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Егор Борисов: Уровень ВРП Якутии в ближайшие годы достигнет 1 трлн рублей

Уровень валового регионального продукта (ВРП) Якутии в ближайшие годы может достигнуть 1 трлн рублей, сообщил руководитель региона Егор Борисов.

Ранее власти Якутии сообщали, что ВРП по итогам 2017 года составит порядка 900 млрд рублей. Кроме того, власти прогнозируют, что прирост объема инвестиций в 2017 году составит не менее 20%.

«Считаю, что достигнем показателя уровня валового регионального продукта в объеме 1 трлн рублей в ближайшие годы. Этому способствует, что на территории Якутии реализуются крупные инвестиционные проекты, среди которых строительство газопровода „Сила Сибири“, нефтепровода „Восточная Сибирь — Тихий океан“, освоение угольных месторождений, создание территорий опережающего развития», — сказал Борисов в интервью ТАСС в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

По словам Борисова, Якутии удалось переломить моноотраслевую направленность экономики с акцентом на горнодобывающую промышленность — добычу алмазов, угля и золота.

«Сегодня мы добываем углеводороды, нацелены на другие виды ресурсов. И это даст нам возможность в зависимости от рыночной конъюнктуры подстраиваться по тем или иным направлениям», — отметил он.

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Источник: http://nvk-online.ru/egor-borisov-uroven-vrp-yakutii-v-blizhajshie-gody-dostignet-1-trln-rublej/
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