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2 мая 2017, 20:21
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Егор Борисов указал «Путь к бессмертию саха»

Организатор здравоохранения, известный охотник и рыбак Егор Егорович БОРИСОВ на днях получил из печати свою книгу, изданную им на собственные средства. Книга «Өлбет-суппэт туhугар», что в переводе с якутского значит «Путь к бессмертию саха», издана тиражом тысяча экземпляров. Книга оформлена талантливым самобытным художником Василием КОРЯКИНЫМ.
Несомненно, нужна веская мотивация, чтобы человек из сферы, далекой от литературы, решился написать и издать свою книгу. Егор Егорович является организатором здравоохранения, он заслуженный врач Республики Саха (Якутия), доктор медицинских наук, Почетный гражданин Октябрьского наслега и Таттинского улуса Якутии. А еще он апологет здорового образа жизни, воплощение силы духа, победивший свой физический недуг. И ставший знатным охотником и рыбаком, известным в республике. Егор Егорович любит петь под баян, ценит хорошую книгу, произведения искусства, многообразные проявления красоты. Кроме этого, ньюсмейкер известен как патриот родного своей малой родины – Татты и своего народа.
«Путь к бессмертию саха» написан в форме поэмы. «А раньше вы писали стихи, обращались к поэзии», — удивляюсь я. «Было дело, пришлось», — улыбается Егор Егорович. Молодым специалистом, окончив ЯГУ, он уехал в Батагай по распределению. Тогда в стране началась повальная мода на ВИА. И в Батагае было несколько ВИА: у геологов, у авиаторов, у промышленников. Причем, материальное снабжение, то есть инструменты и навороты у этих ВИА Батагая были по последнему слову тогдашней технике. А медицинские работники создали свое ВИА «Медик», в котором играл и Егор Борисов. «Мы понимали, что советскими песнями мы не выиграем у конкурентов на конкурсе художественной самодеятельности. Что делать? Чем мы интересны? Конечно же, своей этникой, национальным колоритом. И я тогда написал несколько стихотворений, которые стали песнями. Деваться было некуда. Очень было надо. И сейчас я вновь обратился к стихотворной форме, потому что опять очень надо. Но не кучке людей, а всей нации», — отвечает автор.
«Путь к бессмертию саха» — брутальная поэма, это размышления зрелого мужчины о судьбах своего народа в современном мире в условиях глобализации. Такой жанр традиционен в устной народной традиции и якутской литературе, самым ярким произведением в этом ряду является «Сновидение шамана» Кулаковского.
И Егор Борисов показывает шаманов как жрецов традиционной религии, анализирует душу человека, а это в традиционной якутской философии особый раздел, вскрывает принципы общества потребления, апеллирует к Любви как к вечной ценности. Главный же вывод этой книги – для укрепления народа, для бессмертия нужно сохранить свою исконную религию, исповедовать ее и считать это условием выживания нации в мире, где постоянно гибнут языки и ассимилируются малочисленные этносы. Именно исконная религия дарит народу сильные крылья, на которых можно воспарить над бытовыми проблемами и вызовами материального мира, общества потребления.

Егор Борисов не ограничивается ценными советами. Он на свои средства построил в родном Черкехе кафе «Алгыс», средства от которого идут на поддержку молодежи этого наслега. Но одним кафе всех на ноги не поднимешь, это именно поддержка. А главное, автор понимает, что молодым надо давать не рыбу, а сеть. Им нужна стратегия, путь к победе. К слову сказать, в этом кафе есть места для моления для верующих в якутскую религию и для православных.

«Во главе многих стран, и даже конфессий стоят люди, для которых главное – не вера, а материальное. Они маскируются, словно думают об интересах народа, служат ему, но сами работают только на свои интересы. Коррупция и недоверие пропитали общество. Мир сидит на пороховой бочке. Это общая проблема. Но для нас более остро стоит проблема ускорившейся ассимиляции малочисленных этносов. Единственный путь сохранить свою самобытность, сохраниться как народ – это сохранить и исповедовать свою религию», — считает Егор Егорович.

«Сейчас у нас – сколько людей, столько и мнений. Каждое свое говорит, и никто никого не слышит. Хорошим тоном считается все опровергать и быть при своем мнении. Но этот путь ведет к вырождению, к исчезновению народа. Надо консолидироваться, объединяться. Не вокруг какой-то партии или политика, это временные ценности. Есть вечные духовные ценности народа, и прежде всего, это исконная религия. Система якутских ценностей предполагает охрану природы, жизнь в гармонии с законами Вселенной, это самая древняя религия мира. Итэ5эл – вот путь к бессмертию саха», — говорит Егор Борисов.
Книга скоро поступит в продажу.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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