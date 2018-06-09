Егор Борисов: Ухожу, чтобы вернуться…

Почетное звание Почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ получил за особые заслуги в области государственного строительства, значительный вклад в социально-экономическое развитие и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность.

«Жизнь не остановилась. Я все равно найду возможность быть востребованным на любом участке, потому что опыт и знания, которыми я владею, должны работать прежде всего в интересах Якутии», — сказал Егор Борисов.

Борисов поблагодарил всех присутствовавших на торжественной церемонии, а также всех людей, которые помогли ему в работе.

Главным своим достижением экс-глава Якутии считает то, что во время его руководства общество «проснулось»:

«Сегодня наши люди уже не стоят в стороне и не ждут, они интересуются всеми проблемами. В этом плане мы многого добились, если сравнивать с другими регионами России«, — признался экс-глава.

Егор Борисов отметил, что он искренне надеется, что временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев станет достойным руководителем республики, и подчеркнул, что региону есть куда развиваться. «Я ухожу, чтобы вернуться в нашу активную жизнь«, — сказал Егор Афанасьевич.