Егор Борисов учредил в Якутии День гражданского активиста

13 декабря Егор Борисов подписал указ № 2274 об учреждении в Якутии Дня гражданского активиста.

Предложение об учреждении Дня гражданского активиста Егор Борисов впервые озвучил на пленарном заседании гражданского форума «От диалога к сотрудничеству», в июне текущего года в Якутске. «Я замечаю и ценю активность наших граждан и некоммерческих организаций, которые работают рука об руку с властью на благо и процветание родного края. Буду рад, если вы поддержите мое предложение», — обратился к участникам мероприятия Ил Дархан во время проведения форума Егор Борисов.

Президент России Владимир Путин в ходе проведения Форума активных граждан «Сообщество» в ноябре текущего года призвал опираться на гражданскую активность, вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и в других сферах.

«Нужно понимать людей, доверять им. Тогда можно многое сделать и в маленьком посёлке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и многое меняется к лучшему», – сказал глава государства.

Праздник будет отмечаться ежегодно 2 апреля. Дата выбрана неслучайно. Она приурочена ко дню принятия Закона Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» в 2011 году.

Согласно указу, День гражданского активиста учреждается «в целях содействия развитию гражданского общества, стимулирования и поддержки деятельности общественных объединений, а также привлечения граждан к самостоятельному осуществлению собственных инициатив».