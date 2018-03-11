Егор Борисов торжественно открыл Всероссийские соревнования по дзюдо

10 МАРТА Егор Борисов торжественно открыл в городе Якутске Всероссийские соревнования по дзюдо на Кубок Ил Дархана среди взрослых и юниоров. Турнир собрал 493 участников из восьми регионов России – Республики Саха, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Читинской областей, Приморского и Хабаровского краёв, Бурятии, а также из Монголии.

Приветствуя гостей и спортсменов, Егор Афанасьевич отметил, что дзюдо является одним из олимпийских видов спорта, очень зрелищных и популярных в Российской Федерации, в том числе в Якутии. «Этот вид единоборств любит молодёжь. Ещё его знают, потому что его почитает и называет частью своей жизни президент нашей страны Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Егор Борисов.

По словам Ил Дархана, сегодня якутяне, помимо традиционных для нашего северного края вольной борьбы, хапсагая, бокса, активно расширяют культивирование спорта другими видами, что замечательно.

«Мы начинаем понимать, что дзюдо в Якутии тоже становится любимым видом спорта. В республике сегодня им занимаются более двух с половиной тысяч ребят и девочек. Они уже взяли рубежи, о которых мечтали наши земляки многие годы. У нас есть призёры мира, победители первенств России, и мы рассчитываем, что будут достигнуты ещё более высокие результаты», — сказал Егор Борисов.

На торжественной церемонии открытия соревнований глава выразил благодарность руководству Федерации дзюдо России за поддержку в организации турнира в столице республики.

В качестве почётных гостей на Кубок Ил Дархана приехали знаменитые дзюдоисты, в том числе победитель III Международных спортивных игр «Дети Азии» Арсен Галстян, который спустя восемь лет стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне.

«Арсена мы называем своим земляком, очень радуемся, когда видим его. Будем развивать в республике дзюдо на его примере. Признателен тем ребятам, тренерам, энтузиастам, которые на общественных началах продвигают этот вид спорта», — заявил Борисов, добавив, что отныне развитие дзюдо в Якутии получит государственную поддержку.

Заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира, вице-президент Федерации дзюдо России Тамерлан Тменов поблагодарил организаторов соревнований и лично главу Якутии Егора Борисова за то, что в республике зарождается новая традиция, и дзюдо будет развиваться наравне с видами спорта, которыми славится якутская земля. Тамерлан Тменов заверил, что Федерация дзюдо России поможет Якутии в этой важной работе.

«Глава нашего государства – ярый пропагандист этого вида спорта. Он на личном примере показывает, что дзюдо укрепляет силу духа, что это будущее нашей страны. Россия должна быть сильной», — сделал вывод Тменов.

Почётными гостями Всероссийских соревнований по дзюдо стали также исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, заместитель руководителя Департамента по организации соревнований Федерации дзюдо России Абдурагим Эльдарханов, член Олимпийского комитета, чемпион мира по самбо, мастер спорта международного класса, председатель судейской коллегии борьбы джиу-джитсу Монголии Огноо Нарангэрэл, заместитель начальника при управлении полиции Монголии, участник Олимпийских игр 2000, 2004 гг. Цэндаюуш Очирбат.