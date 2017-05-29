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29 мая 2017, 9:24
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Егор Борисов стал Послом

Глава Якутии Егор Борисов в городе Москве получил Евразийскую премию народного призвания «Посол дружбы», которую вручает Ассамблея народов Евразии.

Награда выдается за личный вклад в укрепление дружбы и согласия между народами и развитие народной дипломатии на евразийском пространстве.

«Нам удалось донести главное: объяснить, что якутяне, сохраняя свои вековые духовные традиции, языки, развивая гражданское общество, культуру и искусство, науку и образование, спорт и туризм, укрепляют международные связи, открытость и взаимопонимание представителей разных этносов, консолидируют и сближают жителей разных регионов, государств и континентов, – комментирует Егор Борисов в своем Instagram. – Якутия заняла свою нишу в мировом культурном пространстве. Наш эпос Олонхо признан ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. Наш праздник Ысыах востребован и почитаем не только в республике, но и за ее пределами. Наши игры «Дети Азии» знают и уважают во многих уголках планеты. Перетегивание палок стало излюбленным видом единоборств не только в Европе и Азии, но и в Америке, даже на Ближнем Востоке. Якутия достигла таких впечатляющих успехов во многих гуманитарных областях, что теперь по праву берет на себя роль одного из лидеров в процессе Евразийской интеграции на межрегиональном уровне – в интересах всей России».

Ассамблея народов Евразии была учреждена 27 мая в Москве представителями некоммерческих организаций из нескольких десятков стран континента. Участники съезда обсуждают проблемы интеграции на евразийском пространстве.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/egor-borisov-stal-laureatom-evrazijskoj-premii-narodnogo-priznaniya/
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