Егор Борисов объяснил, почему решил уйти с поста

29 мая Егор Борисов встретился с руководителями хозяйствующих субъектов республики.

Егор Борисов объявил о принятом им вчера решении сложить полномочия Главы республики по собственному желанию и выразил руководителям предприятий слова благодарности за совместную работу на благо Республики Саха (Якутия).

«Показатели социально-экономического развития республики за последние годы всегда были стабильными, благодаря вашей работе сохраняется рост показателей экономики Якутии, хотя работать в условиях Крайнего Севера сложнее. Тем более большинство руководителей пришли работать в предприятия, находящиеся в трудной ситуации. Наша работа была интересной. Я относился к вам с большим уважением, единственное – требовал, чтобы каждый на своём месте эффективно решал задачи, поставленные перед ним. Спасибо за ваш труд, на благо якутян и республики», – сказал он.

Егор Афанасьевич пояснил, почему им было принято такое решение. Во-первых, отметил, что в последнее время происходит ротация в составе губернаторского корпуса.

«Я сам проводил такую же работу по ротации кадров, стараясь омолодить кадровый состав. Поэтому мне эта политика очень понятна. С другой стороны, избранный новый Президент РФ Владимир Путин поставил очень амбициозные задачи, и в интересах Якутии, чтобы реализацию новых программ и задач начали более молодые и энергичные люди», – пояснил он.

Также такой расклад, по мнению Егора Афанасьевича, позволит провести прямые выборы главы Якутии с выборами народных депутатов республики осенью текущего года. Егор Борисов сказал, что не планировал участвовать в выборах главы 2019 года. Между тем, по его мнению, в интересах республики, чтобы новый лидер Якутии был избран на год раньше, чтоб наравне с новым Президентом РФ начать работу сейчас, а не через год или даже два с учётом того, что новое лицо на новом месте всё равно осваивается и входит в курс дела.

«Мы должны сохранить в Якутии стабильность, тем более череда выборов раскалывает людей. Все эти мысли натолкнули меня принять такое решение, принятое в интересах республики», – подчеркнул Егор Борисов.

Борисов сообщил, что предварительный разговор с ним был, в ходе которой Егор Борисов предложил с учётом особенностей республики назначить временно исполняющим обязанности Главы РС (Я) местного человека. Вчера он поздравил Айсена Николаева с назначением временно исполняющим обязанности главы Якутии.

Выступая от имени всех руководителей предприятий, генеральный директор венчурной компании «Якутия» Алексей Загоренко отметил заслуги Егора Борисова в качестве председателя правительства, президента и главы Республики Саха (Якутия).