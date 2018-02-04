Егор Борисов сделал подарок Анегине Ильиной

2 ФЕВРАЛЯ Егор Борисов подписал указ о присуждении легендарной певице, народной артистке СССР и РС(Я) Анегине Ильиной Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени А.Е.Кулаковского.

Престижная премия вручена Анегине Егоровне за выдающийся вклад в развитие классического вокального искусства, плодотворную подвижническую общественную деятельность по сохранению и развитию духовной культуры народов Якутии, заслуги в воспитании и подготовке высококвалифицированных творческих кадров.

Добавим, что 3 февраля выдающаяся оперная певица, лауреат Государственной премии РСФСР им. М.И.Глинки, лауреат Государственной премии ЯАССР им. П.А.Ойунского, лауреат международных конкурсов вокалистов в Мюнхене и Праге, обладатель премии Ассоциации музыкальных театров России «Легенда», педагог, общественный деятель Анегина Ильина отмечает 75-летний юбилей.

В своём поздравлении Егор Борисов отметил самобытный творческий путь единственной в Якутии и в Дальневосточном федеральном округе народной артистки СССР, её вклад в культурное и духовно-нравственное развитие якутян, в их приобщение к шедеврам мировой классической музыки.

В репертуар Анегины Ильиной входили масштабные оперные партии Любаши в «Царской невесте» Н.А.Римского-Корсакова, Сузуки в «Чио-чио-сан» Дж.Пуччини, Кармен в «Кармен» Ж. Бизе, Кончаковны в «Князь Игорь» А. Бородина, Розины в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини и другие. Также Анегина Егоровна много времени и внимания уделяет развитию якутской народной музыки, фольклора. Невозможно переоценить и педагогическую деятельность Ильиной в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А.Босикова, подготовку будущих мастеров оперного вокала.

Егор Борисов подчеркнул, что трудолюбие, профессионализм и стремление к самосовершенствованию позволили Анегине Ильиной развить свой талант, достичь больших вершин в творчестве, заслужить уважение коллег и учеников, искреннее признание и любовь поклонников в Якутии, России и за рубежом.

Чествование легендарной оперой артистки состоится сегодня в Государственном театре оперы и балета имени Д.К.Сивцева — Суоруна Омолоона.

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