Егор Борисов сделал интересное предложение

Льготное кредитование и другие формы поддержки необходимо ввести для развития ювелирно-гранильной отрасли в России, сообщил в интервью ТАСС глава Якутии Егор Борисов.

«Нужно создать фонд (который, в том числе, займется поддержкой огранщиков — прим. ТАСС), ввести для огранщиков льготное кредитование. Это позволит спасти и развивать ювелирную отрасль в России», — сказал Егор Борисов.

В марте вице-премьер РФ, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетовал на то, что в России существует масса ограничений, связанных с оборотом камней, налогом на добавленную стоимость, вывозными пошлинами на драгоценные изделия, которые «просто убивают отрасль». По его мнению, АЛРОСА должна принять участие в проработке мер оптимизации регулирования в российской ювелирной отрасли, однако, подчеркнул он, это не означает, что все надо «свалить на компанию».

«Юрий Петрович (Трутнев — прим. ТАСС) абсолютно прав, мы его поддерживаем. Гранильная промышленность, в том числе и в Якутии, сегодня испытывает трудности, и нужно принять ряд кардинальных мер, чтобы изменить ситуацию. Во-первых, необходимо менять нормативно-правовую базу, потому что наши гранильщики оказываются в более невыгодном положении, чем зарубежные компании: они платят НДС, пошлины, и в результате их товары становятся менее конкурентоспособными», — пояснил Ил Дархан.

Он отметил, что необходимо ввести регулирование, проработать формы поддержки: «За эти годы мы потеряли половину налогоплательщиков по гранильной промышленности, у нас более чем в два раза упало производство бриллиантов. Мы хотим вернуть прежние показатели и наращивать их, но для этого нужна помощь».

Ранее Трутнев отмечал, что ювелирная отрасль в России плохо регулируется. Для разрешения сложившейся ситуации, по его мнению, надо подключать Минфин, Минэкономразвития. АЛРОСА, отмечал полпред, также должна участвовать в переговорах, поскольку позиция крупнейшей компании в отрасли важна.

В Якутии сосредоточено свыше 80% российских запасов алмазов. В республике работают более 50 ювелирных и 12 алмазогранильных предприятий. По данным регионального Минпрома, в совокупном объеме произведенных бриллиантов и ювелирных изделий в России Якутия занимает 13% и 0,3% соответственно, при этом большая часть произведенных в субъекте бриллиантов идет на экспорт (в Бельгию, Израиль, Японию и Китай).