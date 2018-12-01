АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-43
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.53
 75.75
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.12.2018, 16:20
Культура & Образование
Сомоҕолоһуу, доҕордоһуу күнэ ыытылынна
01.12.2018, 16:02
Светская хроника
Егор Борисов: «С ней я самый счастливый человек»
01.12.2018, 15:46
Желток
Видео
Instagram
Якутский именитый тамада: «Умеют же…»
01.12.2018, 15:30
Экология
Стартовал конкурс фотографий на тему «Зимние птицы Якутии»
01.12.2018, 15:28
Общество
Экс-президент США умер 30 ноября 2018 года
01.12.2018, 15:24
Культура & Образование
Олоҥхо хомуурунньуга
01.12.2018, 15:22
Происшествия
Резонанс
Убийство родственника депутата в Якутии — новые подробности
01.12.2018, 15:11
Культура & Образование
Фотофакт
В Театре народов Севера премьера «О чем поешь в ночи, белая волчица»
01.12.2018, 14:53
Происшествия
Бабушка пожертвовала собой, чтобы спасти внуков
01.12.2018, 14:37
Культура & Образование
Сегодня первая новогодняя ёлка в России зажжется на площади Ленина
01.12.2018, 14:23
Происшествия
Фотофакт
В поселке Амга взорвалась котельная
01.12.2018, 14:07
Экономика
Директор АО «РИК»: сохранять и преумножать для развития Якутии
01.12.2018, 13:52
Общество
Водители официально смогут убрать знак «Шипы»
01.12.2018, 13:35
Экология
В республику в первый день зимы пришли настоящие якутские морозы
01.12.2018, 13:19
Спорт
Олимпиада — 2020: самбо или бокс ?
01.12.2018, 13:02
Культура & Образование
Спешите на выставку-ярмарку меха «Тепло Якутии» в Триумфе
01.12.2018, 12:45
Происшествия
Ограбление в общежитии Якутска
01.12.2018, 12:31
Спорт
Якутские шашисты встретились в борьбе за «золото» на чемпионате мира
01.12.2018, 12:15
Политика
Сахамин Афанасьев провел прием граждан в День рождения Партии
01.12.2018, 12:00
Культура & Образование
Эксклюзив
От архаичности до современности
01.12.2018, 11:33
Спорт
В Токио узнали о зимних спортивных играх «Дети Азии»
01.12.2018, 11:18
Политика
Instagram
Глава Якутии встретился с Миллером
01.12.2018, 11:08
Общество
Ирина Высоких ответила на вопросы телезрителей телеканала «Россия»
01.12.2018, 11:04
Общество
Видео
Эксклюзив
В Якутске рождаются новые легенды мира этно-моды
01.12.2018, 10:53
Общество
Экстра
Мисс Мира 2018 — якутянка Наталья Строева не набрала баллы?
01.12.2018, 10:52
Общество
«Единая Россия» отмечает день рождения Единым днем приема граждан
01.12.2018, 10:37
Общество
«Ассоциация строителей АЯМ» переселит якутян из ветхого и аварийного жилья
01.12.2018, 10:23
Происшествия
В Якутии сгорели гаражи и автомобили
01.12.2018, 10:07
Экономика
Якутия и Газпром обсудили совместные проекты
01.12.2018, 0:21
Культура & Образование
Сегодня день рождения преподавателя
01.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота 1 декабря 2018
30.11.2018, 22:05
Общество
Профсоюзу работников культуры республики – 65 лет!
30.11.2018, 21:54
Лонгрид
Резонанс
В Якутске продана гостиница «Полярная звезда», построенная на месте кладбища
30.11.2018, 21:13
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
30.11.2018, 21:11
Якутск
В Якутске торжественно открыта автобусная остановка
30.11.2018, 21:04
Официально
Айсен Николаев встретился с российским министром
30.11.2018, 19:39
Происшествия
Экстра
Расстрелян брат депутата?
30.11.2018, 19:03
Экология
Эксклюзив
Конец света близок или Условие выживания
30.11.2018, 18:00
Общество
Зима начинается с Якутии: 1 декабря зажигаются огни главной новогодней елки
30.11.2018, 17:50
Якутск
В Якутске проходит Декада инвалидов
30.11.2018, 17:40
Общество
Объявление
Новогодние цены в сети супермаркетов «Алмаз»: Молоко по 48 рублей 
30.11.2018, 17:30
Происшествия
Видео
Резонанс
Стрелок из Усть-Алданского района покушался на полицейских
30.11.2018, 17:20
Якутск
В Якутске тепло приняли гостей фестиваля «Зима начинается с Якутии»
30.11.2018, 17:10
Происшествия
Самолеты «Якутии» не могут совершить посадку в тумане из-за отсутствия ILS
30.11.2018, 17:00
Происшествия
Резонанс
Последствия ЧП в шахте «Денисовская» устранят в течение декабря
30.11.2018, 16:50
Экология
Фотофакт
Белой медведице Хаарчаане исполнилось два года
30.11.2018, 16:40
Экономика
Перенесено открытие ледовых переправ на трассах «Вилюй» и «Колыма»
30.11.2018, 16:30
Культура & Образование
Анонс
АГИКИ проводит курсы повышения квалификации с зарубежными художниками
30.11.2018, 16:20
Общество
В поселке Хандыга вводится крупный теплоснабжающий объект
30.11.2018, 16:10
Судебная хроника
Верховный суд отказал Алексею Юрченко в условно-досрочном освобождении
30.11.2018, 16:00
Общество
Алмазэргиэнбанк поздравил Мохсоголлохский центр помощи детям с днем рождения
30.11.2018, 15:50
Происшествия
Стрельба оборвала провода высоковольтной линии
30.11.2018, 15:40
Красота & Здоровье
Заболеваемость туберкулезом снизилась более, чем на четверть
30.11.2018, 15:30
Общество
Этномода — якутяне поражены дизайнами национального костюма
30.11.2018, 15:30
Судебная хроника
Экстра
В суде началось рассмотрение дела экс-депутата Румянцева
30.11.2018, 15:20
Якутск
Александр Прокопьев назначен советником мэра Якутска
30.11.2018, 15:10
Общество
ГАИ предупреждает: осторожно, туман!
30.11.2018, 15:00
Происшествия
Видео
Престарелую женщину в Якутске ограбили посреди бела дня
30.11.2018, 14:50
Культура & Образование
Выставка «Общественный деятель. Краевед. Мелиоратор» в Якутском музее
30.11.2018, 14:40
Общество
Резонанс
Замороженная квартира для семьи Медянниковых восстановлена
30.11.2018, 14:31
Культура & Образование
Бастыҥ мааны түһүлгэҕэ сахалыы кылыһахтаах ырыаһыттар түмүстүлэр
30.11.2018, 14:21
Общество
Гордость Якутии — электрогазосварщик Вячеслав Лукин 
30.11.2018, 14:16
Спорт
Кубок России по международным шашкам увезли с собой якутяне
30.11.2018, 14:00
Происшествия
В Якутии продолжаются наезды на пешеходов
30.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Плюсы утреннего секса
30.11.2018, 13:00
Происшествия
Крупную партию баранины неизвестного происхождения задержали в Якутии
30.11.2018, 12:53
Желток
Instagram
Якутская певица в шоке от мужчин
30.11.2018, 12:38
Экономика
Энергосбыт: Установка приборов учета обязательна
30.11.2018, 12:22
Общество
Якутск накрыл туман: самолеты уходят на запасные аэродромы
30.11.2018, 12:17
Культура & Образование
Фотофакт
Эксклюзив
Кукольный гламур на «Балу Снежной долины»
30.11.2018, 11:57
Происшествия
В Якутске девушка сходила в бар и лишилась сумки
30.11.2018, 11:41
Происшествия
Якутянин оставил в банкомате 60 тысяч рублей
Архив новостей
Светская хроника
1 декабря 2018, 16:02
179

Егор Борисов: «С ней я самый счастливый человек»

Политик Егор Борисов опубликовал трогательный пост о любви к своей самой младшей внучке в своем Instagram:

Нашей с Прасковьей Петровной любимой младшей внучке исполнилось два года. Главное в день рождения это, конечно, подарки. 🎁😊

Мы с Вероникой никогда не расстаёмся, с первого дня её появления на свет. Даже если находимся за тысячи километров друг от друга, общаемся по несколько раз в сутки. Растёт она очень быстро, взрослеет буквально на глазах. С ней дедушка чувствует себя самым счастливым человеком.

 

Дети, внуки приносят огромную радость, вдохновение!

 

Хочу пожелать своей внучке, как и каждому ребёнку, счастливого безоблачного детства, крепкого здоровья!

Присоединяемся к поздравлениям!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.11.2018, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
Интересно
Обыски в мэрии Якутска. Что интересует ФСБ?
27.11.2018, 22:04
Политика
Резонанс
СМИ сообщили о громком увольнении в мэрии Якутска
30.11.2018, 19:03
Экология
Эксклюзив
Конец света близок или Условие выживания
30.11.2018, 10:49
Судебная хроника
Резонанс
Безжалостное убийство пенсионера МВД Якутии
30.11.2018, 19:39
Происшествия
Экстра
Расстрелян брат депутата?
30.11.2018, 21:13
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
25.11.2018, 12:28
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
На шоу-показе Доры Николаевой не обошлось без… эпатажа
28.11.2018, 19:43
Происшествия
Резонанс
Церковный скандал в Якутии: суд вынес приговор иеромонаху Мелетию, обвиняемому в педофилии
29.11.2018, 16:29
Происшествия
Эксклюзив
ЧП: В Татте – всплеск туберкулеза
26.11.2018, 19:20
Общество
Некролог
Скончалась вдова известного якутского писателя
27.11.2018, 21:38
Политика
Ил Дархан уволил своего помощника
30.11.2018, 21:11
Якутск
В Якутске торжественно открыта автобусная остановка
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
01.12.2018

Якутские шашисты встретились в борьбе за «золото» на чемпионате мира

Экономика
01.12.2018

Якутия и Газпром обсудили совместные проекты

Общество
30.11.2018

Профсоюзу работников культуры республики – 65 лет!

Резонанс
Лонгрид
30.11.2018

В Якутске продана гостиница «Полярная звезда», построенная на месте кладбища

Экстра
Политика
30.11.2018

Кадровый указ Ил Дархана

Экстра
Происшествия
30.11.2018

Расстрелян брат депутата?

Эксклюзив
Экология
30.11.2018

Конец света близок или Условие выживания

Анонс
Культура & Образование
30.11.2018

АГИКИ проводит курсы повышения квалификации с зарубежными художниками