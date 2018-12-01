Егор Борисов: «С ней я самый счастливый человек»

Политик Егор Борисов опубликовал трогательный пост о любви к своей самой младшей внучке в своем Instagram:

Нашей с Прасковьей Петровной любимой младшей внучке исполнилось два года. Главное в день рождения это, конечно, подарки. 🎁😊

Мы с Вероникой никогда не расстаёмся, с первого дня её появления на свет. Даже если находимся за тысячи километров друг от друга, общаемся по несколько раз в сутки. Растёт она очень быстро, взрослеет буквально на глазах. С ней дедушка чувствует себя самым счастливым человеком.

Дети, внуки приносят огромную радость, вдохновение!

Хочу пожелать своей внучке, как и каждому ребёнку, счастливого безоблачного детства, крепкого здоровья!