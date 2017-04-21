Егор Борисов: Роль и значимость органов местного самоуправления с каждым годом повышается

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Динамичное развитие нашей родной республики невозможно без участия в важнейших социально-экономических процессах органов местного самоуправления. Совместными усилиями всех уровней власти делается всё возможное для повышения благосостояния и уровня жизни населения.

Сегодня местные органы власти, находящиеся ближе всего к населению, являются непосредственными исполнителями приоритетных проектов и программ. От их деятельности во многом зависит благоустройство жилья, развитие социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры, формирование благоприятного инвестиционного климата и насколько быстро будут происходить позитивные изменения в жизни муниципальных образований.

В числе ключевых задач, которые стоят перед органами МСУ, налаживание конструктивного диалога между властью и обществом, социальная защита населения. Особое значение в этом вопросе имеют ежегодные отчеты органов исполнительной и муниципальной властей, охватывающие все поселения республики.

На основе совместной работы органов местного самоуправления и граждан, предлагающих свои идеи и проекты, в селах и городах строятся новые жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта, культуры, ремонтируются дороги, реализуется программа переселения из аварийного и ветхого жилья.

Благодаря активной гражданской позиции якутян, их стремлению сделать наш северный край преуспевающим регионом, роль и значимость органов местного самоуправления с каждым годом повышается.

Уверен, что общими усилиями мы сможем решить поставленные задачи и обеспечить достойную жизнь всем жителям республики!

Источник: Глава Республики Саха (Якутия) Е.А. БОРИСОВ.