Егор Борисов: решение МОК — большая ошибка

Глава Якутии Егор Борисов прокомментировал решение об отстранении сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане на своей странице в соцсети.

«Решение об отстранении России от участия в зимней олимпиаде в Корее ещё раз подтвердило, что спорт, к сожалению, стал неотделим от политики. Абсолютно уверен, большинство наших спортсменов никогда не употребляли допинг, всю жизнь честно пахали ради побед на самых престижных соревнованиях, проливая пот и кровь. Но в политических играх, в отличие от олимпийских, использование грязных приёмов является нормой. В политических играх честность и справедливость стоят на последнем месте. В политике интриги, подставы, удары исподтишка для многих служат гарантией достижения своих мелочных целей», — пишет Борисов.

Он осудил действия Григория Родченкова [информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), обвинивший российских спортсменов в употреблении допинга], добавив, что подобные люди есть и в Якутии.

«Своих родченковых хватает везде, в том числе и в нашей республике они есть. Это люди, готовые ради личной выгоды, ради каких-то барышей ломать чьи угодно судьбы, кого угодно предавать. Они ходят среди нас, улыбаются, врут всем в лицо без всяких стеснений, занимаются домыслами, наветами, самопиаром. Для таких людей — чем хуже обстоят дела в стране, в республике, тем лучше. Потому что, не умея созидать, они привыкли зарабатывать на чужих проблемах, а иногда и бедах», — возмущается глава.

Егор Борисов не сомневается, что «подобные вещи рано или поздно аукнутся спортивным функционерам и их кукловодам».