Егор Борисов: Развитие дзюдо в Якутии получит государственную поддержку

10 марта на торжественном открытии в г. Якутске Всероссийских соревнований по дзюдо на Кубок Ил Дархана, Глава Якутии отметил, что отныне развитие дзюдо в Якутии получит государственную поддержку.

«Мы начинаем понимать, что дзюдо в Якутии тоже становится любимым видом спорта. В республике сегодня им занимаются более двух с половиной тысяч ребят и девочек. Они уже взяли рубежи, о которых мечтали наши земляки многие годы. У нас есть призёры мира, победители первенств России, и мы рассчитываем, что будут достигнуты ещё более высокие результаты», — сказал Егор Борисов.

На торжественной церемонии открытия соревнований Ил Дархан выразил благодарность руководству Федерации дзюдо России за поддержку в организации турнира в столице республики.

Напомним, что турнир собрал 493 участников из восьми регионов России – Республики Саха, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Читинской областей, Приморского и Хабаровского краёв, Бурятии, а также из Монголии.