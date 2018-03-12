Егор Борисов расскажет о приоритетных направлениях развития Якутии

Глава государства Владимир Путин определил стратегию будущего Дальнего Востока, придав макрорегиону высокий статус национального приоритета России. Стратегические рубежи по развитию Дальнего Востока последовательно достигаются в республике.

Какие цели и задачи комплексного развития Якутии станут приоритетными в связи с новым Посланием президента России Федеральному Собранию РФ? На этот и другие вопросы якутян в прямом эфире даст ответы глава республики Егор Борисов на телеканале НВК «Саха» сегодня, 12 марта, в 19.15 часов.