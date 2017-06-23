Егор Борисов провёл совещание по вопросам профобразования

21 июня глава Якутии Егор Борисов провёл расширенное совещание по вопросам профессионального образования в республике, на котором обсуждалась тема подготовки рабочих кадров в соответствии с потребностями рынка труда.

Сегодня Якутия является стабильно развивающимся регионом с системой новых базовых отраслей, лидером по динамике темпов роста экономики. По мнению Егора Борисова, в этих условиях необходимо готовить высококвалифицированные кадры для ключевых отраслей, соответствующие рынку труда и устойчивому развитию региональной экономики. Глава отметил, что вопрос подготовки кадров усугубляется проблемой – сегодня трудоспособного возраста достигли дети, родившиеся в 90-х годах, в период демографического спада.

По словам заместителя председателя правительства республики Алексея Дьячковского, рабочие кадры в Якутии нужны, прежде всего, в промышленности и в строительном секторе. К примеру, потребность в строительном секторе составляет 6,5 тыс. человек, тогда как по соответствующим специальностям выпускается всего 430 человек. По промышленным специальностям – «горное дело», «нефтегазовая промышленность», «геология» и другим за прошедший год подготовлен 551 специалист. При этом сегодня предприятиям нужны не просто кадры, а специалисты, отвечающие требованиям по компетенции, квалификации, стажу, навыкам работы.

В 2016 году колледжи и училища республики выпустили 4 314 человек со средним профессиональным образованием, из которых трудоустроено 2 361 (54,7%). Из них по профессии трудоустроились 48%. Многие продолжают обучение в вузах, хотя предприятия республики больше нуждаются в специалистах со средним специальным образованием. Сеть ссузов расположена в 24 муниципальных районах и двух городских округах. Больше всего учреждений среднего профессионального образования находится в Якутске.

В последние годы в республике наблюдаются хорошие показатели по уровню подготовки специалистов в сфере услуг по линии среднего профессионального образования, о чём свидетельствуют призовые места на конкурсах WorldSkills. В сфере услуг внедрено дуальное обучение, студенты проходят практику на предприятиях. По линии промышленности в этом плане есть проблемы. Хорошую базу для дуального образования имеют колледжи и училища, расположенные в Мирном, Удачном, Айхале и Нерюнгри.

Одной из инновационных форм модернизации системы среднего профессионального образования может стать переход на проведение демонстрационных экзаменов, то есть на сдачу не теории, а практических навыков. При проведении демо-экзаменов выпускник не должен рассказывать, как сварить куски арматуры, а может на практике показать свои знания и навыки.

Обсуждена проблема пространственного размещения трудовых ресурсов, разбалансированности мест проживания, учёбы и работы. Сегодня среднестатистический житель Якутии для получения качественного образования должен сначала переехать на место учёбы, затем – к месту работы. Во многих других регионах человек, как правило, получает образование там же, где родился, то есть издержки для подготовки кадров – минимальные.

Рассмотрена возможность обучения населения рабочим профессиям в краткосрочной перспективе. Например, УК «Колмар» в Южной Якутии необходимы рабочие кадры для угольной промышленности. При нынешних объёмах подготовки кадров в учебных заведениях СПО не представляется возможным обеспечить компанию соответствующим количеством специалистов. В этой ситуации необходимо открывать краткосрочные курсы с целью подготовки и переподготовки требуемого количества профессионалов.

Также предложено использовать имеющиеся ресурсы общего и дополнительного среднего профессионального образования путём сетевого взаимодействия по схеме «школа – ссуз – предприятие». Так, профессиональное ориентирование на рабочие специальности можно начинать уже с 7 класса, с 9 класса – преподавать рабочие специальности в рамках 10 часов внеурочной деятельности. В итоге, к окончанию средней общеобразовательной школы выпускник школы будет иметь рабочую профессию с I или II разрядом, при желании он поступает в ссуз, повышает квалификацию до V и VI разрядов и сразу после окончания учебного заведения сможет работать на предприятиях.

Участники совещания отметили, что для подготовки кадров с высокой квалификацией нужны соответствующие преподавательские кадры, мастера производственного обучения. В этой связи представляется важным вопрос повышения заработной платы. Отдельно речь шла о строительстве общежитий для студентов техникумов, училищ и колледжей.

Егор Борисов одобрил представленную модель непрерывного практико-ориентированного (дуального) обучения в системе среднего профессионального образования в республике и поручил подготовить «дорожную карту» дальнейшего совершенствования этой системы. Глава поручил разработать и внедрить меры персональной ответственности отраслевых министров по подготовке кадров по курируемым направлениям.

Кроме того, будут внесены изменения в структуру сети учреждений профессионального образования и контрольные цифры приёма, исходя из необходимости увеличения подготовки специалистов для отраслей промышленности и строительного сектора.

В сентябре Егор Борисов поручил провести совещание с работниками среднего профессионального образования. «Аналогичное совещание проведу с руководителями республиканских и федеральных хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность на территории Якутии», – добавил глава.

Он напомнил, что весной подписал указ о запрете привлечения иностранной рабочей силы по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов. Документ был инициирован Ил Дарханом в целях защиты национального рынка труда, снижения уровня безработицы, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов и содействия трудоустройству граждан РФ в приоритетном порядке. Кроме того, Егор Борисов напомнил об указе, подписанном буквально на днях, который касается подготовки кадров в сельском хозяйстве, призвав коллег усилить работу по исполнению вышеозначенных решений.

Финансово-экономическому блоку в рамках работы над проектом государственного бюджета республики на следующий год поручено увеличить финансирование мероприятий по подготовке рабочих кадров. «Вложенные в будущее республики средства обязательно дадут мультипликативный эффект», – выразил уверенность Егор Афанасьевич.