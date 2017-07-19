Егор Борисов провёл мониторинг обстановки в зоне ЧС

Глава республики совершил облёт пожароопасных участков в Намском, Кобяйском, Усть-Алданском улусах.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 207 лесных пожаров, пройденная огнём площадь составляет 23 577 гектаров, в том числе 15 707 гектаров лесной площади. Для сравнения в 2016 году на эту дату было зафиксировано 109 лесных пожаров на площади 7 978 гектаров.

Ликвидировано 190 лесных пожаров на площади 13 139 гектаров, в том числе 21 пожар в зонах контроля (для снятия угрозы населенным пунктам и объектам экономики). С момента введения главой Якутии режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера 3 июля ликвидировано 78 пожаров. Оперативность тушения пожаров составляет: в день обнаружения – 35 (18,4%), на следующий день – 73 (38,4%), через два дня – 34 (17,9%), через 3-5 дней – 32 (16,8%), на 6-10 день – 13 (6,8%), после десяти дней – 3 (1,6%). Таким образом, две трети всех пожаров тушатся в течение двух суток с момента их выявления.

Согласно данным Управления надзорной деятельности, причинами 60 процентов пожаров в этом году стали грозы, также существенная доля (28 процентов) лесных пожаров возникла вследствие неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за курения (47 случаев), непогашенных костров (9 случаев), выжигания сухой травы (2 случая), от искры дымоходной трубы (1 случай).

По состоянию на утро 18 июля в республике действовало 17 лесных пожаров в восьми улусах (10 438 гектаров).

Глава республики осмотрел с воздуха территории, пройденные огнём, места локализации очагов возгораний.

Накануне после затянувшейся засухи в центральной части республики прошли долгожданные дожди, местами ливни, что способствовало снижению напряженности. Тем не менее, расслабляться пока рано, так как уже в ближайшие дни вновь установится сухая погода.

Руководитель Департамента лесного хозяйства РС(Я) Вячеслав Попов и начальник ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов» Владимир Леонов проинформировали Егора Борисова о тактике ведения борьбы с лесными пожарами в зоне контроля и зоне наземного авиационного обслуживания.

Было отмечено, что в минувшие дни принимались упреждающие меры для недопущения разгула стихии. В частности, серьёзные усилия потребовались для предотвращения распространения крупного пожара в предгорьях Верхоянья, который стал угрожать населенным пунктам. Огонь находился примерно в 11 километрах от села Кылайы Усть-Алданского улуса и в непосредственной близости от села Батамай Кобяйского улуса.

Помимо сотрудников парашютно-десантной пожарной службы к работам привлекались местные жители. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар удалось отодвинуть от населенных пунктов на дальних подступах.

В облёте приняли участие заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Евгений Рощин, первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков, глава Кобяйского улуса Игнатий Спиридонов.

Глава республики рекомендовал соответствующим структурам не снижать уровень контроля за ситуацией и принять исчерпывающие меры для ликвидации всех возгораний.

Также Егор Борисов встретился с жителями отдалённых сёл Батамай и Кылайы.

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)