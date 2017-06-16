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Культура & Образование
16 июня 2017, 8:52
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Егор Борисов провел заседание Наблюдательного совета СВФУ

14 июня глава Якутии, председатель Наблюдательного совета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Егор Борисов провел заседание этого органа управления. В мероприятии, проведенном в режиме видеоконференции, приняла участие заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова. Об этом сообщается на сайте Егора Борисова.

Сегодня Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова является флагманом подготовки высококвалифицированных кадров не только для республики, но и для всей страны. По информации ректора университета Евгении Михайловой, в федеральном университете обучаются более 17 тысяч студентов из 52 субъектов России и 38 стран мира. Благодаря системе содействия трудоустройству выпускников, основанной на тесном взаимодействии с предприятиями и организациями реального сектора экономики, ежегодно 75-80% выпускников вуза  устраиваются на работу по специальности.

Университет ведет свою деятельность на базе 13 институтов, шести факультетов, шести научно-исследовательских институтов, двух колледжей и трех филиалов:  в центре угольной промышленности городе Нерюнгри, в столице алмазного края Мирном и в столице Чукотского автономного округа городе Анадыре. Материально-техническая база университета включает также 72 учебные научно-технологические лаборатории. В текущем году вуз в Национальном рейтинге университетов занял 33-е место среди 264 вузов страны.

Егор Борисов отметил, что в последние годы на территории Якутии в рамках приоритетного развития дальневосточных территорий реализуются крупные проекты, интенсифицируется экономика республики. Помимо горнодобывающей промышленности, активно начали развиваться нефтяная и газовая отрасли. В скором будущем начнется добыча редкоземельных металлов. Республика нуждается в высококвалифицированных кадрах. В этой связи глава озвучил рекомендации в адрес Министерства образования и науки РФ об увеличении контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год по техническим специальностям и направлениям подготовки, а также по укрупненным группам направлений подготовки «физическая культура и спорт», «культуроведение и социокультурные проекты».

В свою очередь заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова отметила, что возьмет на контроль цифры приема по нефтяной, газовой отраслям и техническим специальностям. «Развитие топливно-энергетического комплекса является стратегией развития Российской Федерации, мы будем по нему работать», – заверила представитель министерства.

Также федеральному профильному министерству рекомендовано предусмотреть нормативные затраты на содержание общежитий.  Правительство РС(Я)  планирует утвердить план приема в СВФУ им. М.К. Аммосова на предстоящий учебный год на 326 мест по программам высшего образования за счет средств государственного бюджета Якутии. Кроме того, Наблюдательный совет федерального университета принял решение рекомендовать Минтруда России и Минобрнауки России обратиться в Правительство РФ  по восстановлению выплат на материальное обеспечение студентам из числа коренных малочисленных коренных народов Севера за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

«Мы очень гордимся, что на такой большой территории Якутии работает федеральный университет, который должен стать центром и драйвером развития экономики региона, социума», – заявила Людмила Огородова. По ее мнению, республика правильно рассматривает вопрос развития университета в увязке со Стратегией социально-экономического развития республики на долгосрочный период. Людмила Огородова констатировала, что сегодня университет в 20 раз увеличил цифру подготовки магистров, также увеличивается количество мест в аспирантуре. «Это очень важно для развития региона. Федеральное министерство всячески поддерживает такую политику. Мы считаем, что вузы как центры инновации должны в своей структуре в контрольных цифрах приема заложить не менее 30-40% для магистрантов и аспирантов – высококвалифицированных специалистов», – проинформировала заместитель министра.

Кроме этого, она указала на следующие положительные моменты: увеличение количества компетенций дополнительного профессионального образования и малых инновационных предприятий, высокий процент трудоустройства выпускников СВФУ имени М.К. Аммосова и активное участие в движении WorldSkills.

Подводя итоги обсуждения, Егор Борисов сделал вывод, что руководство республики уделяет достаточное внимание развитию университета. «СВФУ – это база нашего развития», – подчеркнул глава Якутии.

Всего на заседании Наблюдательного совета рассмотрено шесть вопросов. В том числе поддержано предложение ректора СВФУ  Евгении Михайловой о передаче в безвозмездное пользование стадиона «Юность» для организации учебного процесса Арктического государственного института культуры и искусств. Благодаря принятому решению,  АГИКИ будет арендовать у университета на бесплатной основе стадион для проведения занятий по физкультуре.

Кроме того, поддержано решение об участии федерального университета в создании малого инновационного предприятия «Автономные технологии», которое рассчитывает наладить производство автономных промышленных роботов «Vedroid» для автоматизации влажной уборки помещений. По словам проректора по инновационному развитию и коммерциализации научных разработок СВФУ  Афанасия Саввина, это будут клининговые роботы, оснащенные программным обеспечением собственной разработки. Университет будет выделять помещение для осуществления уборки с целью испытания и доводки опытных образцов.

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Источник: Фото: Айаал Черноградский (ЯСИА). https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=75914
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