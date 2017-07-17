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16 июля 2017, 23:57
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 Егор Борисов провел оперативное совещание о ситуации с лесными пожарами в Якутии

16 ИЮЛЯ глава Якутии Егор Борисов провел оперативное совещание о лесопожарной обстановке на территории республики.

С докладом выступил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников. «По состоянию на сегодняшний день лесные пожары населенным пунктам не угрожают. С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано 204 пожара, из них 184 ликвидировано. На территориях Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского районов продолжаются 20 лесных пожаров, из которых 3 локализованы», — доложил вице-премьер.

Кроме того, Алексей Колодезников затронул проблему задымленности, которая наблюдается в центральных районах и в городе Якутске. «Причина – в действующих пожарах в зонах контроля в Кобяйском и Томпонском районах, образованных в результате сухих гроз», – пояснил он.

Тему задымленности продолжила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) Маргарита Игнатьева. На период действия лесных пожаров ведомством усилен лабораторный мониторинг за качеством воздуха, замеры делаются три раза в день. «14 июля выявлено превышение предельно допустимых концентраций по содержанию угарного газа в селе Чаран Усть-Алданского района, 14-15 июля – в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района. В городе Якутске 15 июля было зафиксировано  превышение содержания в воздухе оксида азота. На сегодняшнее утро состояние близкое к превышению ПДК наблюдается в селе Чаран и поселке Нижний Бестях, но задымленность там идет на спад. В городе Якутске и в остальных районах республики превышения вредных веществ в воздухе нет», – сообщила Игнатьева.

Заместитель министра здравоохранения республики Олег Припузов проинформировал об обращениях населения в медицинские учреждения. По его словам, динамика остаётся неизменной, резкого роста количества обращений граждан за медицинской помощью, в том числе, вызовов скорой помощи, не наблюдается. По словам замминистра, количество обращений соответствует обычной недельной динамике.

Олег Припузов дополнил, что работа поликлиник на пожароопасный период усилена для того, чтобы обеспечить максимальный доступ населения к врачам: «Теперь поликлиники работают также в субботу и в воскресенье до 17 часов вечера. Бесперебойно действует «горячая линия» для населения, через которую можно вызвать неотложную помощь».

Егор Борисов потребовал обратить особое внимание на безопасность детей, большая часть которых сейчас находится на летнем отдыхе. Министерством науки и образования всем ответственным – главам муниципальных образований, начальникам управлений образования, руководству летних оздоровительных учреждений – направлены выработанные Роспотребнадзором рекомендации по защите детей от смога.

«Экономить на безопасности населения нельзя», – заявил Егор Борисов и поинтересовался, доводятся ли средства на защиту населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, согласно его распоряжению от 14 июля с.г.

Представители Минфина отчитались, что работа в этом направлении ведётся, средства из резервного фонда Правительства РС(Я) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в самое ближайшее время пойдут на проведение аварийно-спасательных работ и обеспечение работы авиации МЧС России.

Глава Якутии призвал коллег усилить работу по всем направлениям. Особенно это касается функционирования учреждений здравоохранения. «Вы говорите, что всё в рамках нормы. Тем не менее, надо предельно внимательно следить за происходящими событиями. Реагируйте на все обращения. Ситуация с задымленностью не должна вызывать панику населения. Необходимо доносить до людей достоверную информацию из уст экспертов и убеждать их в том, что не нужно верить непроверенным источникам», – подытожил Борисов.

egorborisov.ru

 

 

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Источник: Фото Андрея Сорокина (ЯСИА).
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