Егор Борисов против отмены прямых выборов глав улусов и городов

В феврале SakhaLife сообщал, что в недрах Ил Тумэна втихаря готовится тихая революция, которая отменит прямые выборы глав улусов и города Якутска. Вопрос предполагалось рассмотреть на сессии, которая прошла 28 февраля — 1 марта. Вопрос был оформлен как инициатива группы депутатов о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в РС (Я)». В частности, предлагалось отменить прямые выборы глав муниципальных районов, городских округов и мэров городов, являющихся районными центрами. Если бы предложение прошло, то уже с 1 января 2018-го всенародно избранных глав начали бы сменять сити-менеджеры, за которых проголосуют буквально считанные люди.

После нашей публикации, вызвавшей большой резонанс, вопрос был снят с повестки сессии Ил Тумэна и отложен на неопределенный срок.

Во время встречи главы республики с главными редакторами и руководителями ведущих СМИ республики, состоявшейся 12 апреля, Егора БОРИСОВА спросили об его мнении относительно этого законопроекта.

Егор Борисов четко выразил свою позицию к инициативе ряда депутатов Ил Тумэна, которые предлагают отменить прямые выборы глав районных центров. Глава республики убежден, что важно сохранить право людей на свободное волеизъявление на муниципальном уровне. «Это важнейший механизм для обеспечения причастности населения к формированию и контролю над властью. Это воспитывает ответственность за принятие решений внутри своего района, республики, в России в целом. Прямые выборы не должны исключаться. Другого механизма я не вижу. Формат «назначения» – не подходит для менталитета граждан, который мы создали в Якутии. Население у нас гораздо активнее, чем во многих других регионах. Предложения и мнения у людей могут быть разные, но выборы прекращать неправильно», — резюмировал лидер Якутии.