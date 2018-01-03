Егор Борисов: Промышленность Якутии функционирует с запасом прочности

По итогам 2017 года промышленность республики функционирует с запасом прочности. Как отмечал в своем Послании глава Якутии Егор Борисов, эта опора в виде главного источника доходов в бюджете региона позволяет поддерживать другие отрасли.

Объёмы добычи сырой нефти на территории Якутии в 2017 году оценочно составили 10 226,1 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1,2 %. Перевыполнение плана достигнуто в основном за счет наращивания объёмов добычи компанией ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и ОАО «Сургутнефтегаз». Об этом сообщает Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), подводя итоги деятельности за 2017 год.

Объёмы добычи природного газа на территории Республики Саха (Якутия) в 2017 году оценочно составили 1 992,34 млн. м3. Идёт активное освоение Чаяндинского месторождения и строительство газопровода «Сила Сибири». Создание Якутского центра газодобычи открывает перспективы диверсификации налоговых поступлений и позволит открыть сотни высокооплачиваемых рабочих мест.

В республике фактически создана и работает новая отрасль промышленности – сереброрудная. Летом произведен запуск новых мощностей компании «Селигдар» в Алданском районе. В ходе Восточного экономического форума Президентом России Владимиром Путиным дан старт работе Тарынского горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении «Дражное» в Оймяконском районе.

В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Якутии Егор Борисов в режиме видеоконференции запустили первую очередь обогатительной фабрики «Инаглинская-2» компании «Колмар» мощностью 6 млн. тонн в год. Благодаря проекту будет создано более 1 000 рабочих мест.

Напомним, крупные хозяйствующие субъекты активно участвуют в социально-экономическом развитии территорий. В рамках исполнения 34 соглашений общий объём средств, направленных на строительство социальных объектов в Якутии, составил более 12 млрд. рублей. Кроме того, сегодня недропользователи реализуют 16 комплексных программ по охране окружающей среды.