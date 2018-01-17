Егор Борисов прокомментировал планы министра Сафронова по строительству химзавода под Якутском

ЛЮБОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КОТОРОЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ИМЕЕТ ПРАВО ЖИТЬ — ЕГОР БОРИСОВ

На пресс-конференции от 16 января в Якутске, посвященной итогам года и планам на 2018 год, глава Якутии Егор БОРИСОВ затронул тему химических заводов и в целом развития производства в регионе. Речь об этом зашла из-за вопроса, связанного с планами Мининвестразвития РС(Я) по совместному с Республикой Филиппины проекту по производству удобрений, сообщает ИГ «В Якутии.ру».

Глава РС(Я) Егор Борисов ответил на это следующим образом:

— Я хотел бы немного шире ответить, потому что каждый раз задаете эти вопросы. Появилась тема, не появилась тема – спрашиваете, что думает глава республики.

Чтобы быть справедливым и быть понятным, быть честным перед вами и перед народом Якутии: обычно говорят, раз народ против, давай, Борисов, ты тоже будь против! Это некорректно и нечестно.

Если мы говорим о развитии республики, если мы говорим о будущих наших делах, то мы должны думать о наших проектах, которые могут представляться разными параметрами, разными направлениями, вплоть до газопереработки, химпроизводства, золотоизвлечения, нефтеизвлечения.

Но при этом мы должны понимать, что любое производство, которое не противоречит тем или иным человеческим требованиям, имеет право жить.

Представьте себе, я примерно подсчитал: на том сырье, которое начинает поставляться из Якутии – на газе, нефти, угле, олове, на Дальнем Востоке стали создавать производство. Понимаете? Они создают производство, переработку, получают добавленную стоимость.

Вы думаете это они в ущерб себе делают? Нет. Это они делают в интересах своего развития. Мы же иногда имеем лжепатриотов, которые говорят: «Ничего из производства не должно быть ради нашего будущего!» А потом эти же люди говорят: «Хотим жить богато! Наши доходы должны быть высокими! Мы живем на богатой земле!»

От того, что мы живем на земле, мы богаче не становимся. Надо вытаскивать эта богатства, перерабатывать, продавать и на этом богатеть. Ходить по богатой земле и извлекать выгоду из нее – это разные вещи.

В мире созданы такие технологии, которые позволяют человеку себя защитить. Мы говорим об экологии. Экология для истории человечества – последний показатель. А первое – это техническая безопасность. Второе – безопасность для здоровья человека. И только потом уже экологическая безопасность.

Поэтому, если мы хотим создать в Якутии условия для развития, то мы должны изучать возможности таких проектов, давать им оценку, не подвергаясь сиюминутным настроениям лжепатриотов.

Сорвать, мешать проектам – легко: завтра можно собрать митинг против химзавода, и вы же все пойдете в нем участвовать. А глубинно вопрос никто не изучает.

И что в результате? В Татарстане нет никаких ископаемых, Татарстан живет за счет химической промышленности. Поэтому к таким вопросам надо подходить серьезно, особенно серьезно надо подходить ответственным политикам.

У нас сейчас политики мелковатые пошли, невдумчивые, думающие не об интересах людей, а о сиюминутных политических выгодах.