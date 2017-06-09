Егор Борисов прокомментировал нарушение ПДД своего водителя

Об этом глава республики написал в инстаграм:

— Вчера в социальных сетях и отдельных изданиях прозвучала критика по поводу неправильной парковки моей служебной автомашины. Понимаю возмущение людей, которых всегда интересуют в первую очередь действия публичных политиков и их ближайшего окружения. Считаю, что реакция общественности на действия водителя по этому факту была абсолютно объективной. Единственное, ради справедливости по отношению к моему постоянному водителю, который к профессиональным обязанностям всегда относится ответственно, должен сказать, что он сейчас находится в отпуске. Руководство гаража временно назначило ему на замену другого шофёра. Неплохой работник. Но на этот раз не проявил уважения к людям и правилам, за что обязательно понесёт ответственность и заплатит штраф за нарушение ПДД.

Напомним, что 7 июня в социальных сетях распространили фото, на котором изображен Lexus, припаркованный на автобусной остановке. Автомобиль принадлежит правительству Якутии и закреплен за первым лицом республики.



«Постоянный водитель главы сейчас в отпуске. За рулем находился временно заменяющий его специалист. В отношении водителя будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», — сообщил помощник Ил Дархана Станислав ПЛАТОНОВ.

7 июня в Русском драматическом театре им. А.С. Пушкина проходила встреча Егора Борисова с учащимися, достигшими высоких результатов в науке, искусстве и спорте.