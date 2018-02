Егор Борисов прокомментировал аэро-скандал

В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряжённость и без всяких оснований снять с рейса моего помощника. Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление.

A post shared by Егор Борисов (@egafborisov) on Feb 19, 2018 at 12:38am PST