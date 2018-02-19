Егор Борисов прокомментировал аэро-скандал

Глава Якутии прокомментировал в соцсети скандал и резонанс вокруг него. Информация сначала появилась в соцсетях и мессенджерах, и не была подкреплена официальными комментариями.
Далее СМИ со ссылкой на телеграмм сообщили о том, что экипаж рейса Москва – Якутск авиакомпании «Аэрофлот» высадил помощника Ил Дархана и собирался высадить Егора БОРИСОВА, который вел себя неподобающим образом, грозился уволить экипаж судна и козырял знакомством с руководителями ведомства. И только вмешательство его супруги Прасковьи Петровны, председателя регионального отделения общественного движения «Матери России», которая продемонстрировала документы о том, что ее супруг перенес операцию, и ему требуется реабилитация, позволили оставить его на борту судна.
В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряжённость и без всяких оснований снять с рейса моего помощника. Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление.
И вот, Егор БОРИСОВ прокомментировал скандал вокруг его персоны в своем инстраграме. По словам Егора Афанасьевича, им с супругой забыли выдать посадочные талоны, а позже их принесли с извинениями. Но этого времени хватило стюардессе, чтобы создать напряжение и снять с рейса «без всякого основания» его помощника. Глава республики дал поручение аппарату правительства разобраться в ситуации, и в случае необходимости, подать иск в суд.comments powered by HyperComments