Егор Борисов прокомментировал аэро-скандал

Глава Якутии прокомментировал в соцсети скандал и резонанс вокруг него. Информация сначала появилась в соцсетях и мессенджерах, и не была подкреплена официальными комментариями.

Далее СМИ со ссылкой на телеграмм сообщили о том, что экипаж рейса Москва – Якутск авиакомпании «Аэрофлот» высадил помощника Ил Дархана и собирался высадить Егора БОРИСОВА, который вел себя неподобающим образом, грозился уволить экипаж судна и козырял знакомством с руководителями ведомства. И только вмешательство его супруги Прасковьи Петровны, председателя регионального отделения общественного движения «Матери России», которая продемонстрировала документы о том, что ее супруг перенес операцию, и ему требуется реабилитация, позволили оставить его на борту судна.

И вот, Егор БОРИСОВ прокомментировал скандал вокруг его персоны в своем инстраграме. По словам Егора Афанасьевича, им с супругой забыли выдать посадочные талоны, а позже их принесли с извинениями. Но этого времени хватило стюардессе, чтобы создать напряжение и снять с рейса «без всякого основания» его помощника. Глава республики дал поручение аппарату правительства разобраться в ситуации, и в случае необходимости, подать иск в суд.