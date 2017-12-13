АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-43
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.84
 69.30
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.12.2017, 10:40
Общество
Памятные знаки «385 лет Якутия с Россией» вручены Владиславу Чернушенко и Ольге Хомовой
13.12.2017, 10:30
Общество
Якутия на втором месте по количеству участников этнографического диктанта
13.12.2017, 10:20
Культура & Образование
Назван лучший учитель истории и обществознания республики
13.12.2017, 10:10
Происшествия
В трех магазинах Ытык-Кюеля продавали просрочку
13.12.2017, 10:00
Общество
Егор Борисов призвал министров не заниматься отписками
13.12.2017, 9:50
Экономика
Из-за недобросовестного подрядчика жители дома остались без фасада здания
13.12.2017, 9:40
Республика
В Якутии открыты две переправы муниципального значения
13.12.2017, 9:30
Столица
В жизни всегда есть место подвигу!
13.12.2017, 9:20
Финансы
РСХБ улучшил условия рефинансирования потребительских кредитов
13.12.2017, 9:10
Экономика
Фонд капремонта: Новый режим работы кассы и отдела по приему граждан
13.12.2017, 8:58
Происшествия
Пожар на улице Бабушкина оставил без жилья две семьи
13.12.2017, 8:11
Общество
Видео
В Якутске студенты ЯГСХА составили слово «Россия» из окон!
13.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 13 декабря 2017
13.12.2017, 1:07
Республика
Мое село. Объявлен видео-конкурс
13.12.2017, 1:04
Культура & Образование
Позитив
Дождь наград пролился на юную якутянку на международном телеконкурсе
13.12.2017, 0:56
Спорт
Якутский легионер Никита Крюков намерен обжаловать решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиады
13.12.2017, 0:31
Политика
Сегодня день рождения депутата, партийного лидера и общественного деятеля
12.12.2017, 22:42
Общество
Резонанс
Варя Максима: вот и всё!
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
12.12.2017, 21:07
Столица
Якутская городская Дума: ​33 двора Якутска войдут в программу
12.12.2017, 20:05
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования депутату
12.12.2017, 20:03
Столица
В Якутске продолжается благотворительная акция «Елка добра»
12.12.2017, 18:00
Столица
Вниманию предпринимателей
12.12.2017, 17:50
Происшествия
Из-за недобросовестного подрядчика жители дома в Мирном остались без фасада
12.12.2017, 17:45
Экономика
Миллионная экономия
12.12.2017, 17:40
Общество
13 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
12.12.2017, 17:30
Общество
Резонанс
Фонд капремонта МКД РС (Я) опроверг информацию о критической ситуации в Удачном, вызванной оттайкой грунта
12.12.2017, 17:20
Культура & Образование
Концерт Филармонии Якутии ярким аккордом завершил Дни Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге
12.12.2017, 17:10
Общество
На Международной женской конференции в Смольном выступила наша землячка Галина Павлова и сыграла на хомусе
12.12.2017, 17:00
Финансы
Финансовая устойчивость и клиентоориентированность. АЭБ определил приоритеты развития на 2018 год
12.12.2017, 16:45
Культура & Образование
Эксклюзив
Размышления после спектакля «Киристэпиэл»
12.12.2017, 16:30
Культура & Образование
Солист Якутской филармонии, балалаечник Дмитрий Швецов выступил с Андреевским оркестром
12.12.2017, 16:20
Республика
На борту карьера «Мир» появился мемориал
12.12.2017, 16:10
Желток
Анжелика Протодьяконова: Я всегда буду популярна
12.12.2017, 15:55
Общество
Общественная палата РС(Я) поздравляет с Днем Конституции РФ
12.12.2017, 15:45
Происшествия
Рейды судебных приставов продолжаются
12.12.2017, 15:35
Общество
12 декабря — общероссийский день приема граждан
12.12.2017, 15:25
Общество
Ювелирная фирма «Киэргэ» представила проект бриллиантового мяча на выставках в Москве и в Берлине
12.12.2017, 15:11
Общество
«Туймаада-Нефть» проведет новогодний розыгрыш и раздаст подарки!
12.12.2017, 14:55
Происшествия
Из-за густого тумана в аэропорту Якутска задержали семь рейсов
12.12.2017, 14:45
Столица
В Кангалассах подвели итоги Года добра
12.12.2017, 14:35
Культура & Образование
Мюзикл «Брысь…» Детской театральной студии «Тускул» едет в Москву
12.12.2017, 14:25
Общество
В Таттинском районе пройдет конференция народно-художественных промыслов
12.12.2017, 14:10
Культура & Образование
Всё о музыке в «Музыкальном Якутске»
12.12.2017, 14:00
Республика
В Алдане прошла акция «За жизнь!»
12.12.2017, 13:50
Общество
Некролог
ЯРО ВСМС: Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой утраты
12.12.2017, 13:40
Финансы
По итогам 11 месяцев РСХБ получил чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей
12.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Выявлена новая опасность домашних животных
12.12.2017, 13:20
Культура & Образование
Подведены итоги конкурса республиканской краеведческой музейной биеннале
12.12.2017, 13:10
Общество
Прокуратура Якутии защищает права пенсионеров на оплату проезда к месту отдыха
12.12.2017, 13:00
Республика
Алданцы узнали секреты приготовления якутских блюд
12.12.2017, 12:50
Столица
«Мозготон»: Юные программисты разработали проекты для решения городских проблем
12.12.2017, 12:40
Спорт
Легенда скалолазного спорта покажет мастер-класс в Якутске
12.12.2017, 12:30
Республика
В Якутии допущены к эксплуатации три ледовые переправы
12.12.2017, 12:20
Экономика
Водозабор и водоочистные сооружения в Якутске заработают в 2018 году
12.12.2017, 12:10
Красота & Здоровье
В Якутии незначительно превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ
12.12.2017, 12:00
Происшествия
Резонанс
Сына начальника районной полиции приговорили к восьми годам строгого режима
12.12.2017, 11:50
Республика
В селе Туора-Кюель и в Олекминске запущено цифровое телерадиовещание
12.12.2017, 11:41
Общество
Личный пример Виктора Федорова: Добрые соседи зовут Новый год в свой общий дом
12.12.2017, 11:30
Желток
Первая якутская гей-пара рассказала о жизни в Америке
12.12.2017, 11:20
Общество
В московском метро начал курсировать вагон Якутии
12.12.2017, 11:11
Происшествия
Избитый житель Олекминска застрелил обидчика
12.12.2017, 11:00
Общество
Михаил Николаев встретился с якутской молодежью Санкт-Петербурга
12.12.2017, 10:50
Общество
Прокуратура защитила права работников банно-прачечного треста
12.12.2017, 10:40
Общество
Эксклюзив
Интервью
Дмитрий Семенов предложил подхватить инициативу жильцов по Пирогова: Украсим к Новому году дворы
12.12.2017, 10:30
Общество
Определены победители конкурса «Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»
12.12.2017, 10:20
Происшествия
Житель Якутии предстанет перед судом за убийство отца и двух его друзей
12.12.2017, 10:10
Культура & Образование
В Якутске пройдет международный урок
12.12.2017, 10:00
Общество
Классический бал: как новое поколение якутян ценит красоту
12.12.2017, 9:50
Экономика
Количество заявок на «дальневосточный гектар» превысило отметку в 107 тысяч
12.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
12.12.2017, 9:40
Общество
В Якутске пройдет необычный флешмоб
Архив новостей
Общество
13 декабря 2017, 10:00
212

Егор Борисов призвал министров не заниматься отписками

12 декабря, в Общероссийский день приёма граждан, глава Якутии Егор Борисов провёл личный приём граждан в Региональной общественной приёмной председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Республике Саха (Якутия).

Обычно к главе республики на приём приходят как к последней инстанции с жалобами на проблемы, которые уже пытались решить в министерствах или на муниципальном уровне.

Первым на приём к Ил Дархану подошёл пенсионер Д. Заявитель является инвалидом третьей группы, перенёс две операции по эндопротезированию суставов обеих ног, а также по шунтированию сосудов сердца. Жена заявителя тоже имеет инвалидность, сын с одной удалённой почкой был инвалидом первой группы, поэтому гражданина Д. поставили на очередь на получение жилья в качестве воспитывающего ребёнка-инвалида. В 2010 году семье была предложена квартира. Но, по словам Д., буквально за день до получения ключей от новой квартиры, сын умер, поэтому его сняли с учёта и отказались выделять жильё.

Присутствующие на приёме представители Окружной администрации города Якутска попросили дать время для выяснения всех обстоятельств, почему гражданину было отказано. Глава республики потребовал разобраться в ситуации в недельный срок и доложить ему.

Второй проблемный вопрос, поставленный гражданином Д. – оказание финансовой помощи для приобретения пресса для нужд автосервиса. С просьбой о содействии в покупке нужного инвентаря для открытия собственного дела Д. обратился в Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я), в Центр занятости. Также он обратился в Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) и получил ответ о том, что государственная поддержка возможна, если гражданин Д. зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. Однако в ходе приёма выяснилось, что такой вид помощи заявителю, если даже он получит статус индивидуального предпринимателя, не поможет, так как пенсионеру-инвалиду не удастся найти поручителя. Принято решение оказать заявителю помощь через Госкомитет РС(Я) по занятости населения.

Далее к Ил Дархану обратился заведующий детским садом из села Марха Пётр Фёдоров. Интересно, что Пётр Петрович является заведующим детского сада, который ещё не открылся. Детский сад на 240 мест откроется в Мархе на ул. Мелиораторов, дом 6. Раньше по этому адресу размещался детский сад, но его закрыли, здание было переоборудовано под производственный объект. В данное время объект вернули в муниципальную собственность, он будет использоваться по назначению после проведения реконструкции. Имеется проектно-сметная документация, в этом году пройдена процедура госэкспертизы. По словам заявителя, открытия нового детского сада в Мархе ждут с нетерпением, в этой связи Фёдоров ходатайствует о финансировании объекта с 2018 года. Было предложено два варианта решения, в том числе реконструкция с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Далее к главе на приём подошёл житель Якутска Е., который выступает с идеей принять специальную республиканскую программу, позволяющую выдавать ипотечные кредиты, займы, а также строительные материалы и некоторые виды строительных услуг на индивидуальное строительство жилья. При этом гражданин предлагает, чтобы дом строился поэтапно, кредитование тоже осуществлялось поэтапно. Минстрой Якутии, куда ранее обращался заявитель, дал ему разъяснения о действующих механизмах реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» и о пакете документов, предоставляемых в муниципалитет. Но гражданин Е. не может претендовать на строительство жилья по данной подпрограмме и поэтому предлагает совершенно другой механизм, который требует детального обучения. Егор Борисов напомнил, что ранее в республике практиковалось оказание помощи строительными материалами. Отмечено, что необходимо вести реестр поставщиков строительных материалов, а отраслевое министерство должно разрабатывать для населения проекты типовых индивидуальных домов, прошедшие экспертизу.

Егор Борисов призвал присутствующих на приёме министров не заниматься отписками, а стараться оказывать людям реальную помощь. «Если по действующему законодательству помощь невозможно оказать, не надо давать пространственные ответы, ведите правдивый разговор. Надо правдиво отвечать, что помощь оказать невозможно с чётким указанием причин отказа», – отметил он.

Егор Борисов в течение первого квартала 2018 года поручил разработать программу развития индивидуального строительства, включив в неё не только механизм финансирования, но и обеспечения строительными материалами. Также глава поручил обратить особое внимание на строительство жилья для многодетных семей. Он напомнил, что буквально позавчера побывал на новоселье у многодетной семьи Гладких в Мохсоголлохе Хангаласского улуса. Ранее семья с 11 детьми проживала в частном доме 1980-х годов постройки, Ил Дархан содействовал им в решении жилищного вопроса, и благодаря застройщику АО ПО «Якутцемент» семья въехала в свой жилой 8-комнатный дом общей площадью 190 квадратных метров.

comments powered by HyperComments
Источник: egorborisov.ru Фото Андрея Сорокина, ЯСИА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.12.2017, 9:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
12.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
13.12.2017

Из-за недобросовестного подрядчика жители дома остались без фасада здания

Республика
13.12.2017

Мое село. Объявлен видео-конкурс

Позитив
Культура & Образование
13.12.2017

Дождь наград пролился на юную якутянку на международном телеконкурсе

Спорт
13.12.2017

Якутский легионер Никита Крюков намерен обжаловать решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиады

Резонанс
Общество
12.12.2017

Варя Максима: вот и всё!

Экономика
12.12.2017

Миллионная экономия

Столица
12.12.2017

«Мозготон»: Юные программисты разработали проекты для решения городских проблем

Резонанс
Происшествия
12.12.2017

Сына начальника районной полиции приговорили к восьми годам строгого режима