Егор Борисов призвал министров не заниматься отписками

12 декабря, в Общероссийский день приёма граждан, глава Якутии Егор Борисов провёл личный приём граждан в Региональной общественной приёмной председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Республике Саха (Якутия).

Обычно к главе республики на приём приходят как к последней инстанции с жалобами на проблемы, которые уже пытались решить в министерствах или на муниципальном уровне.

Первым на приём к Ил Дархану подошёл пенсионер Д. Заявитель является инвалидом третьей группы, перенёс две операции по эндопротезированию суставов обеих ног, а также по шунтированию сосудов сердца. Жена заявителя тоже имеет инвалидность, сын с одной удалённой почкой был инвалидом первой группы, поэтому гражданина Д. поставили на очередь на получение жилья в качестве воспитывающего ребёнка-инвалида. В 2010 году семье была предложена квартира. Но, по словам Д., буквально за день до получения ключей от новой квартиры, сын умер, поэтому его сняли с учёта и отказались выделять жильё.

Присутствующие на приёме представители Окружной администрации города Якутска попросили дать время для выяснения всех обстоятельств, почему гражданину было отказано. Глава республики потребовал разобраться в ситуации в недельный срок и доложить ему.

Второй проблемный вопрос, поставленный гражданином Д. – оказание финансовой помощи для приобретения пресса для нужд автосервиса. С просьбой о содействии в покупке нужного инвентаря для открытия собственного дела Д. обратился в Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития РС(Я), в Центр занятости. Также он обратился в Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) и получил ответ о том, что государственная поддержка возможна, если гражданин Д. зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. Однако в ходе приёма выяснилось, что такой вид помощи заявителю, если даже он получит статус индивидуального предпринимателя, не поможет, так как пенсионеру-инвалиду не удастся найти поручителя. Принято решение оказать заявителю помощь через Госкомитет РС(Я) по занятости населения.

Далее к Ил Дархану обратился заведующий детским садом из села Марха Пётр Фёдоров. Интересно, что Пётр Петрович является заведующим детского сада, который ещё не открылся. Детский сад на 240 мест откроется в Мархе на ул. Мелиораторов, дом 6. Раньше по этому адресу размещался детский сад, но его закрыли, здание было переоборудовано под производственный объект. В данное время объект вернули в муниципальную собственность, он будет использоваться по назначению после проведения реконструкции. Имеется проектно-сметная документация, в этом году пройдена процедура госэкспертизы. По словам заявителя, открытия нового детского сада в Мархе ждут с нетерпением, в этой связи Фёдоров ходатайствует о финансировании объекта с 2018 года. Было предложено два варианта решения, в том числе реконструкция с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Далее к главе на приём подошёл житель Якутска Е., который выступает с идеей принять специальную республиканскую программу, позволяющую выдавать ипотечные кредиты, займы, а также строительные материалы и некоторые виды строительных услуг на индивидуальное строительство жилья. При этом гражданин предлагает, чтобы дом строился поэтапно, кредитование тоже осуществлялось поэтапно. Минстрой Якутии, куда ранее обращался заявитель, дал ему разъяснения о действующих механизмах реализации подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительство» и о пакете документов, предоставляемых в муниципалитет. Но гражданин Е. не может претендовать на строительство жилья по данной подпрограмме и поэтому предлагает совершенно другой механизм, который требует детального обучения. Егор Борисов напомнил, что ранее в республике практиковалось оказание помощи строительными материалами. Отмечено, что необходимо вести реестр поставщиков строительных материалов, а отраслевое министерство должно разрабатывать для населения проекты типовых индивидуальных домов, прошедшие экспертизу.

Егор Борисов призвал присутствующих на приёме министров не заниматься отписками, а стараться оказывать людям реальную помощь. «Если по действующему законодательству помощь невозможно оказать, не надо давать пространственные ответы, ведите правдивый разговор. Надо правдиво отвечать, что помощь оказать невозможно с чётким указанием причин отказа», – отметил он.

Егор Борисов в течение первого квартала 2018 года поручил разработать программу развития индивидуального строительства, включив в неё не только механизм финансирования, но и обеспечения строительными материалами. Также глава поручил обратить особое внимание на строительство жилья для многодетных семей. Он напомнил, что буквально позавчера побывал на новоселье у многодетной семьи Гладких в Мохсоголлохе Хангаласского улуса. Ранее семья с 11 детьми проживала в частном доме 1980-х годов постройки, Ил Дархан содействовал им в решении жилищного вопроса, и благодаря застройщику АО ПО «Якутцемент» семья въехала в свой жилой 8-комнатный дом общей площадью 190 квадратных метров.