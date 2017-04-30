29 апреля глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ принял участие во Всероссийском экологическом субботнике.

Вместе с коллегами и жителями окрестных домов Старого города Егор Афанасьевич, взяв в руки грабли, с удовольствием поучаствовал в уборке сухого мусора и травы на территории Дома-музея им. М.К. Аммосова, одного из основателей республики. «Дальний Восток первым в стране вышел на Всероссийский субботник, начиная с Камчатки, Чукотки, Приморья и Якутии. Сегодня такая акция, которая связана с приходом весны, мая, проводится по всей стране. Это мероприятие имеет большое значение, так как в этом году в Российской Федерации объявлен Год экологии и год особо охраняемых природных территорий», — поделился Егор Борисов.



Глава Якутии признался, что для него радостно участвовать в таких мероприятиях. Ему нравится простое общение, труд на свежем воздухе. Тем более, когда стоит хорошая погода, солнце. А первая половина дня 29 апреля выдалась как раз такой. «С одной стороны, приятно, когда чисто на усадьбе, улицах, возле рабочего места. Потом летом ходишь и думаешь, что в этом тоже есть твоя лепта. В последнее время якутяне стали активно участвовать в таких мероприятиях. Люди теперь относятся к этому более ответственно. Сегодня по республике повсеместно проводится благоустройство населенных пунктов», — сказал Егор Борисов.

В ходе субботника сотрудники Администрации главы и правительства РС(Я) помыли облицовки постамента, трибун и цветочных клумб на объекте «Монументальный комплекс с памятником Петру Бекетову», покрасили бордюрный камень от шлагбаума до торгового центра «Кружало», почистили и покрасили памятник Первым первопроходцам, убрали сухой мусор с территории, прилегающей к Старому городу.



Другая группа сотрудников аппарата правительства вместе премьер-министром Евгением ЧЕКИНЫМ очистила сухой мусор по берегу озера Талое.