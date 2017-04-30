29 апреля глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ принял участие во Всероссийском экологическом субботнике.
Вместе с коллегами и жителями окрестных домов Старого города Егор Афанасьевич, взяв в руки грабли, с удовольствием поучаствовал в уборке сухого мусора и травы на территории Дома-музея им. М.К. Аммосова, одного из основателей республики. «Дальний Восток первым в стране вышел на Всероссийский субботник, начиная с Камчатки, Чукотки, Приморья и Якутии. Сегодня такая акция, которая связана с приходом весны, мая, проводится по всей стране. Это мероприятие имеет большое значение, так как в этом году в Российской Федерации объявлен Год экологии и год особо охраняемых природных территорий», — поделился Егор Борисов.
Глава Якутии признался, что для него радостно участвовать в таких мероприятиях. Ему нравится простое общение, труд на свежем воздухе. Тем более, когда стоит хорошая погода, солнце. А первая половина дня 29 апреля выдалась как раз такой. «С одной стороны, приятно, когда чисто на усадьбе, улицах, возле рабочего места. Потом летом ходишь и думаешь, что в этом тоже есть твоя лепта. В последнее время якутяне стали активно участвовать в таких мероприятиях. Люди теперь относятся к этому более ответственно. Сегодня по республике повсеместно проводится благоустройство населенных пунктов», — сказал Егор Борисов.
В ходе субботника сотрудники Администрации главы и правительства РС(Я) помыли облицовки постамента, трибун и цветочных клумб на объекте «Монументальный комплекс с памятником Петру Бекетову», покрасили бордюрный камень от шлагбаума до торгового центра «Кружало», почистили и покрасили памятник Первым первопроходцам, убрали сухой мусор с территории, прилегающей к Старому городу.
Другая группа сотрудников аппарата правительства вместе премьер-министром Евгением ЧЕКИНЫМ очистила сухой мусор по берегу озера Талое.
Егор Борисов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике
29 апреля глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ принял участие во Всероссийском экологическом субботнике.