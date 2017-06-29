Егор Борисов принял участие в совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития

29 июня глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ принял участие в совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Минвостокразвития России. Участники заседания обсудили состояние законности в сфере защиты прав инвесторов и предпринимателей на территории Дальневосточного федерального округа.

В мероприятии приняли участие генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ, министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр ГАЛУШКА, должностные лица Администрации президента РФ и аппарата полномочного представителя президента страны в ДФО, члены коллегий Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития России, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, уполномоченные по защите прав предпринимателей, прокуроры субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе, транспортные прокуроры, представители общественных и иных организаций.

С основным докладом о результатах проверки, проведённой Генеральной прокуратурой России в апреле-мае текущего года, в целях выявления проблем и пресечения нарушений закона в сфере защиты прав инвесторов в Дальневосточном федеральном округе, выступил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий ГУЛЯГИН.

По словам докладчика, в ходе проверки прокуроры пресекли свыше 1 100 нарушений закона, внесли более 400 представлений, принесли 166 протестов на нормативные правовые акты, возбудили 61 дело об административном правонарушении, направили в следственные органы 10 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждено 8 уголовных дел. «Всем выявленным фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами органов власти своих обязанностей прокурорами дана правовая оценка. Нарушения и способствующие им условия устранены», – подчеркнул Гулягин.

Кроме того, он обратил внимание на правовые пробелы государственного регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. Так, прокуроры реагировали на административные препятствия при реализации инвестиционных проектов, соблюдения прав инвесторов в сфере землепользования, в том числе в рамках проекта «Дальневосточный гектар», при оказании публичных услуг в градостроительной сфере.

В докладе прозвучали некоторые данные о пресечении органами прокуратуры излишнего административного давления на инвесторов со стороны контрольно-надзорных органов. По словам Гулягина, предприниматели Дальнего Востока подвергались особо пристальному вниманию органов МЧС России, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. В этой связи прокурорами за самоуправство возбуждено семь административных производств.

Глава Якутии предложил навести порядок на уровне регионов в отношении контролирующих и надзорных органов, в частности, высказал предложение передать определённую часть полномочий по контролю субъектам РФ. Егор Борисов уверен, что передача отдельных контрольно-надзорных полномочий на уровень регионов назрела давно. Сегодня контрольно-надзорные функции, оказывающие заметное влияние на тот же инвестиционный климат в субъектах РФ, осуществляются территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. Благодаря децентрализации части полномочий по надзору и контролю, сократятся расходы бюджета, улучшится межведомственное взаимодействие. О том, что применение такого подхода позволит целенаправленно сосредоточивать проверки на проблемных субъектах, исходя из критериев риска, Егор Борисов говорил ещё в 2014 году на совещании у председателя правительства Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА по вопросу совершенствования системы государственного контроля, надзора и разрешительных функций.

Выступая на сегодняшнем мероприятии в Хабаровске, глава республики напомнил, что тема распределения полномочий на уровне правительства РФ идёт давно и предложил включить его предложение в решение совместного заседания коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития России.

По итогам заседания утверждён комплекс мероприятий по противодействию нарушениям прав инвесторов и укреплению законности в данной сфере. Комментируя итоги заседания, Генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА подчеркнул, что в ходе совместного заседания Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития России прозвучало много конструктивных предложений по совершенствованию совместной работы. Особо было отмечено принятие решения об образовании совместной с Генеральной прокуратурой РФ и Министерством по развитию Дальнего Востока межведомственной рабочей группы по защите прав инвесторов, в задачу которой также будет входить рассмотрение актуальных проблем при реализации инвестиционных проектов, требующих урегулирования на федеральном уровне.

Юрий Чайка поставил конкретные задачи перед прокурорами субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Задачи экономического характера поставлены министром по развитию Дальнего Востока Александром ГАЛУШКОЙ. В частности, министр предложил сформировать рейтинг контрольно-надзорных органов.

По мнению министра, большое количество проверок и давление контрольно-надзорных органов напрямую влияет на инвестиционный климат в регионах, сказывается на итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Напомним, Якутия в общем интегральном рейтинге регионов занимает 58 место, Хабаровский край – 40 место из 85 субъектов РФ.

Министр высказал идею о формировании публичного рейтинга контрольно-надзорных органов Дальнего Востока. Галушка предложил проверять «бизнес исходя из категории, в которую он попал». «Если это добросовестный бизнес, который работает без замечаний, декларирует, раскрывает всю информацию о своей деятельности, то в этом случае он не нуждается в проверках. Но, если вдруг он что-то начинает нарушать, то он покидает мягкий, благоприятный режим контроля и переходит в жёсткую модель контроля. Это работает во многих странах мира», – пояснил министр.

Комментируя предложение о распределении полномочий, вице-премьер правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ сказал о необходимости повышения ответственности глав регионов. «Но для того, чтобы губернаторы могли быть в состоянии справляться с этой ответственностью, им надо давать больше полномочий». Трутнев обратил внимание на давление контрольно-надзорных органов на инвесторов. По данным вице-премьера, только за последние 2,5 года в отношении предпринимателей было проведено свыше 130 тысяч проверок. Он выступил с предложением о сокращении сроков контрольно-надзорных мероприятий, внеплановые проверки должны составлять не более 30% от плановых.

Источник: www.egorborisov.ru Фото Валерия СПИДЛЕНА