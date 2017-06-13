Егор Борисов принял участие в праздничном митинге, посвящённом Дню России

12 июня Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов принял участие в праздничном митинге, посвященном Дню России.

Митинг начался, как только на площадь Ленина вступили колонны участников праздничного шествия Всероссийской акции «Парад Дружбы народов России». В параде в Якутске приняли участие представители национальных диаспор, общин, некоммерческих организаций, творческие коллективы, горожане и гости столицы республики. Сегодня в многонациональной республике в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей. Участники парада прошли к Стене признания и написали слова признания в любви к России, своему Отечеству, пожелания мира и согласия.

После исполнения гимна Российской Федерации слово взял Егор Борисов.

Обращаясь к участникам митинга, он напомнил, что ровно 27 лет назад, 12 июня 1990 года, I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете страны. «Эта дата стала отсчётом развития и формирования новой России — государства, основанного на демократических принципах и идеалах. Декларация заложила базу для расширения полномочий субъектов Российской Федерации, определила новые подходы к государственности, был избран демократический путь развития», – сказал глава.

Егор Борисов отметил, что сегодня в стране совместными усилиями строится новое гражданское общество, формируется абсолютно новое общественное сознание. «В этом году республика отмечает 385 лет вхождения в состав Российского государства. Республика имеет большой потенциал в экономическом, социальном и демографическом развитии», – выразил уверенность Ил Дархан.

Глава подчеркнул, что Якутия является многонациональной республикой, в которой в единстве и дружбе, укрепляя наследие своих предков, проживают представители многих народов и народностей. Он пожелал якутянам мира и сплочённости, успехов во всех начинаниях. «Уруй-айхал Саха сиригэр! Уруй-айхал Улуу Россияҕа! Слава родной Якутии! Слава великой и сильной России!», – провозгласил Егор Борисов.

Собравшихся на митинг также поздравила Герой труда Российской Федерации, руководитель Хангаласского лесничества Варвара Устинова. Особые слова поздравлений она адресовала бойцам студенческих отрядов. «Символично, что в День России мы даём старт летнему сезону студенческих трудовых отрядов, где вы можете проявить себя, раскрыть свои организаторские способности, трудовые навыки. Желаю вам достижения поставленной цели, веры в свои силы, стремления, упорства и оптимизма», – напутствовала Герой России.

Якутян также поздравили гость республики, вице-президент Федерации дзюдо России Тамерлан Тменов и руководитель Якутского регионального отделения Юнармии Артём Абрамов.

День России стал вдвойне торжественным для юношей и девушек, которые получили паспорта граждан Российской Федерации из рук главы Якутии. Егор Борисов вручил главные в их жизни документы отличникам и хорошистам учёбы, победителям и призёрам республиканских и федеральных олимпиад, научно-практических конференций, активистам из разных школ столицы республики.