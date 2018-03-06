Егор Борисов примет участие в Коллегии Минвостокразвития России

5 марта Егор Борисов провёл планёрное совещание с членами правительства республики и руководителями структурных подразделений Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).

Егор Борисов рассказал, что на минувшей неделе работал в федеральных органах исполнительной власти, принял участие в церемонии оглашения Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.

Также глава республики напомнил о подписании в Москве Меморандума по строительству ветродизельного комплекса в поселке Тикси Булунского улуса. Важный для развития энергетики арктической территории документ подписали глава Якутии Егор Борисов, председатель Правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, исполнительный директор Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Такаши Омоте, исполнительный директор Takaoka Toko Фукуо Аояги и генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Ветродизельный комплекс мощностью 3,9 МВт будет объединять три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и систему аккумулирования электроэнергии. Благодаря реализации данного проекта годовое потребление дизельного топлива сократится на 16%, а жители арктической территории получат экологически чистый источник возобновляемой энергетики.

Члены правительства республики отчитались о работе, проведённой органами исполнительной власти региона на прошлой неделе. В частности, речь шла о проблемах, которые поднимались населением на отчётах правительства республики в Томпонском, Нерюнгринском, Булунском и Кобяйском районах.

6 марта Егор Борисов примет участие в заседании коллегии Минвостокразвития России во Владивостоке, где планируется обсудить итоги деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в 2017 году и определить задачи не только на 2018 год, но и на более долгосрочный период. Так, согласно публичной декларации Минвостокразвития, стратегическая цель №1 – обеспечить к 2025 году рост ВРП Дальнего Востока выше, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2018-2025 годах ВРП Дальнего Востока должен расти в среднем на 8% в год, чтобы обеспечить лидерство региона в АТР. Чтобы выполнить эту масштабную задачу, необходимо реализовать текущий портфель инвестиционных и инфраструктурных проектов, привлечь новые инвестпроекты.

Стратегической целью №2 обозначено обеспечение к 2025 году роста численности населения Дальнего Востока до 6,5 млн. человек. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, в июне прошлого года принята Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года.

Ожидается, что в ходе заседания коллегии с докладами выступят заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, а также руководители Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В рамках подготовки к мероприятию Егор Борисов и члены правительства республики рассмотрели ряд вопросов, касающихся реализации новых инструментов развития Дальнего Востока – ТОСЭР, инвестиционных проектов, федерального закона о «дальневосточном гектаре» на территории Якутии.