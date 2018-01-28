Егор Борисов прибыл в Бердигестях, пострадавший от пожара в котельной

Глава Якутии Егор БОРИСОВ прибыл в село Бердигестях Горного улуса, где накануне вечером из-за пожара в котельной «РИК» без тепла остались жилые дома и объекты соцкультбыта. Ил Дархан лично проверил ход восстановительных работ, поговорил с жителями.

Приехав в Бердигестях, Егор Борисов направился к проблемной котельной, которая отапливала центральные кварталы села, в том числе 26 административных зданий, 18 частных домов (в том числе два магазина), 12 многоквартирных жилых домов.

Главе ещё раз доложили о подробностях случившегося. В жилых домах проживают 87 семей (193 человека, включая 62 ребёнка). В пунктах временного размещения находятся 4 человека, они обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Все обратившиеся в ПВР являются взрослыми. Остальные разместились у родственников и родных.

В данное время идёт монтаж доставленной из Якутска передвижной модульной котельной мощностью 1 МВт, её запуск намечен на вечер воскресенья. Ранее было заявлено, что пострадавшая котельная подлежит восстановлению, так как котлы и насосная группа не повреждены.

Также Егор Борисов посетил котельную Бердигестяхской средней школы, к которой планируется подключить жилые дома, оставшиеся без тепла. Сейчас там ведётся прокладка сетей, запуск тепла должен быть осуществлён в ближайшие часы.

После посещения объектов Ил Дархан проведёт совещание оперативных служб. В Бердигестяхе с раннего утра работает правительственная группа под руководством премьер-министра Евгения ЧЕКИНА и председателя республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА.