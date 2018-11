Егор Борисов предложил освободить сельскохозяйственные предприятия от налога

View this post on Instagram

Принял участие в парламентских слушаниях, организованных коллегами из аграрного комитета Госдумы. В своём выступлении внёс предложения по освобождению плательщиков единого сельскохозяйственного налога от уплаты НДС. Дело в том, что с 1 января 2019 г. вступают в силу изменения в ст.145 Налогового кодекса РФ, в результате чего плательщики ЕСХН автоматически становятся и плательщиками НДС. Для освобождения от НДС установлена градация по сумме дохода от реализации товаров, начиная со 100 млн рублей в 2018 году с сокращением до 60 млн рублей к 2022 году.

В Республике Саха (Якутия) уже по итогам 2018 года на уплату НДС должны перейти 4 организации и 10 кооперативов, являющихся заготовителями и переработчиками молока. К 2022 году число плательщиков НДС возрастет до 23, причём на их долю придётся половина всего объёма производства продукции сельского хозяйства и 75% заготовки сельхозпродукции. С моей точки зрения, это сведёт на нет все усилия по государственной поддержке сельского хозяйства в условиях Крайнего Севера.

Под удар попадут крупнейшие в республике организации птицеводства, свиноводства, скотоводства, коневодства, рыболовства, а также практически все районные заготовители молока, выполняющие важнейшую функцию обеспечения гарантированными доходами сельского населения в суровых климатических условиях. Исходя из этого, я призвал коллег освободить сельхозпредприятия, работающие на Дальнем Востоке, от дополнительного налогового обременения. В противном случае мы не решим задачи по обеспечению роста производственных и социальных показателей в ДФО, которые поставил Президент России В.В.Путин в своих прошлогодних поручениях. Вообще много несуразиц возникает. С одной стороны вроде все понимают, что освоение "дальневосточных гектаров" по большей части связано с развитием потребительских кооперативов. Об этом не раз говорил и глава государства. Но в то же время из-за таких ошибочных решений пострадают прежде всего как раз заготовительные кооперативы, членами которых являются простые крестьяне и фермеры, рядовые сдатчики сырья. Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся устранить допущенные перегибы. #работа #винтересахякутян #советфедерации #госдума