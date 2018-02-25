Егор Борисов: Поздравляю всех с большой победой российского хоккея и российского спорта!

Глава Якутии Егор БОРИСОВ поздравил российских хоккеистов, в овертайме обыгравших сборную Германии со счетом 4:3 в финале зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и завоевавших золотые медали. Об этом Ил Дархан написал на своей страничке в Instagram.

«Поздравляю всех с большой победой российского хоккея и российского спорта! Мы были на краю пропасти, мужики матерились, женщины кричали и хватались за сердце! Но всё-таки отыгрались, выстояли, забили и победили! Олимпийские чемпионы! Ура! Это праздник для всей страны», — отметил Егор Борисов.