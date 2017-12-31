Егор Борисов поздравляет якутян с Новым годом и Рождеством Христовым

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Наступает пора долгожданных зимних каникул, приходит время говорить друг другу тёплые слова, дарить ощущение радости нашим детям и всем, кто нуждается в заботе и внимании. Лишь мы сами можем сделать эти праздничные дни особенными и запоминающимися.

По традиции в конце уходящего года принято подводить его итоги, вспоминать всё, что происходило с нами, загадывать желания и строить планы на будущее. Якутии есть чем гордиться, ведь наша земля богата талантливыми, трудолюбивыми и сплоченными людьми с суровой северной закалкой.

2017 год выдался насыщенным на яркие события. Он прошел под знаком важных исторических дат. Мы широко отметили 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летие образования Якутской АССР, 25-летие Конституции Республики Саха (Якутия).

Этот год был объявлен в стране Годом экологии, мы акцентировали внимание общества на проблемах защиты окружающей среды. Уже одна треть всей площади Якутии отнесена к категории особо охраняемых территорий, эти земли останутся нетронутыми цивилизацией в интересах населения республики, страны и всей планеты.

Также мы завершаем Год молодёжи в Республике Саха (Якутия). Сегодня, в условиях исторического поворота России на Восток, роль нашего региона стремительно возрастает. Именно поэтому, стремясь шагать в ногу с современными тенденциями, мы делаем ставку на развитие потенциала талантливой молодежи. Убеждён, что вложения в образование, поддержку детей, многодетных семей являются реальными инвестициями в будущее.

В уходящем году в республике были успешно выполнены все социальные обязательства, по ключевым показателям сохранены темпы роста экономики, решены задачи первого этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, тысячи людей получили новые квартиры. Введена в эксплуатацию важнейшая для обеспечения энергетической безопасности сотен тысяч потребителей Якутская ГРЭС-2. Компания «Газпром» продолжила строительство магистрального газопровода «Сила Сибири».

Завершена разработка Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года, главная цель которой в том, что Якутия должна стать регионом-лидером Дальнего Востока и Арктической зоны. Республика уже сегодня по ряду показателей уверенно превосходит своих соседей. Так, мы удерживаем высокую планку по демографическим показателям. Ожидаемая продолжительность жизни в Якутии за несколько лет возросла с 66 лет до 71 года, и это лучше всего говорит о том, что качество жизни улучшается.

Дорогие земляки!

Мы всегда должны помнить, что сами создаём своё будущее, только от нас зависит, каким будет наш завтрашний день! Пусть вам хватает сил на новые добрые дела в 2018 году! И пусть вера в свои силы никогда не покидает вас!

Желаю всем здоровья, благополучия и счастья, успехов во всех добрых начинаниях!

С Новым годом!

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов