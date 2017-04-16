Егор Борисов поздравляет со Светлым праздником Воскресения Христова

Уважаемые якутяне! От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю православных христиан со Светлым праздником Воскресения Христова!

Пасха – это древнейший праздник, символизирующий любовь и согласие, милосердие и сострадание, побуждающий к свершению добрых дел и поступков. Этот великий день сближает людей разных национальностей, напоминая о необходимости духовного обновления и торжества высоких нравственных ценностей и идеалов.

Якутская епархия Русской Православной Церкви является активной духовной и социальной силой в республике, которая помогает нуждающимся, заботится о нравственном здоровье нашего общества. Сегодня Якутской епархией проводится большая работа по сохранению и укреплению многовековых исторических, культурных и духовных традиций, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и развития общества.

В Республике Саха (Якутия) совместные усилия светской и церковной власти направлены на возрождение нравственных ценностей и дальнейшее успешное развитие России. В последние годы стали очень популярны Православные съезды молодежи Якутии, Пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола», епархиальный кинофестиваль «Доброе кино», ориентированные на выстраивание межконфессионального и межнационального диалога, на решение насущных социальных проблем, сохранение гражданского мира и согласия.

Дорогие земляки!

Искренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни согрели ваши сердца теплотой общения с родными и близкими. Пусть Воскресение Христово знаменует собой благополучие, здоровье и счастье!

Успехов и свершений вам во всех добрых начинаниях!

С праздником! Христос Воскресе!