Егор Борисов поздравляет с Новым годом и Рождеством

Кунду Сахам сирин олохтоохторо!

Дорогие якутяне!

Завершается високосный 2016-й год. Он не был простым. Нам вновь пришлось жить в достаточно сложных условиях, на фоне мировой политической нестабильности, что отражалось и на ситуации в республике.

Но наша главная задача – устойчивое развитие экономики – успешно выполнена. И это общая заслуга всех жителей Якутии. Потому что в основе всего, что нам удалось достигнуть, лежит в первую очередь огромное трудолюбие, ответственность и неравнодушное отношение каждого из вас к своей работе, к своему родному краю.

В республике созданы новые производственные объекты, построены новые школы и детские сады, учреждения здравоохранения, дороги и мосты. Сдано 600 тысяч квадратных метров жилья. А это значит, что тысячи наших семей справили долгожданное новоселье.

Минувший год запомнится и другими важными событиями. Летом вся республика принимала участников и гостей VI Международных спортивных игр «Дети Азии». Мы переживали за наших юных спортсменов, которые показали отличные результаты. Осенью состоялись выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, подтвердившие, что большинство якутян разделяет политику руководства страны и республики. В течение года был дан старт реализации закона о «дальневосточном гектаре», принят закон о «якутском гектаре». Тысячи жителей Якутии уже изъявили желание стать настоящими хозяевами на своей земле.

Уходящий год прошел в России под знаком кино. Фильмы талантливых якутских кинематографистов попали в номинации самых престижных международных премий, получили признание российских и зарубежных зрителей.

В Якутии 2016 год был Годом благоустройства населенных пунктов. Во всех муниципальных образованиях наводился порядок, мы сделали хороший почин для последующей работы по созданию комфортной среды проживания.

Наступающий 2017-й год провозглашен в России Годом экологии, а это значит, что мы продолжим заботиться о благоустройстве наших сел и городов, приложим все силы для защиты хрупкой северной природы.

В Республике Саха (Якутия) 2017-й год объявлен Годом молодежи. За молодёжью будущее. Поэтому мы делаем ставку на молодых людей, которые должны быть здоровыми, сильными, образованными, умеющими зарабатывать и при этом служить на благо процветания республики, всего государства.

Дорогие друзья!

Новый год – семейный праздник. В этот день и взрослые, и дети ждут чудес, загадывают добрые желания! Я думаю, что рецепт счастья прост – это наше взаимопонимание и взаимоуважение, единение и сплочённость.

Пусть в новом году каждый день вашей жизни будет наполнен яркими событиями и позитивными переменами! Пусть в ваших домах царят мир, любовь и достаток! Пусть исполняются ваши самые заветные мечты, воплощаются все планы и замыслы!

Верю, что в наступающем году у нас будет ещё больше поводов для гордости за родную Якутию.

С Новым Годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки!

Сана дьылынан, сана дьолунан!